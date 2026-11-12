Χριστούγεννα: Στις 16 Νοεμβρίου στολίζουμε το δέντρο – Οι 5 προλήψεις για τον στολισμό

Η προσέγγιση των Χριστουγέννων αναζωπυρώνει το γνωστό οικογενειακό ερώτημα: ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου; Ενώ κάποια νοικοκυριά έχουν ήδη τοποθετήσει γιρλάντες και φωτάκια από τις αρχές Νοεμβρίου, άλλα προτιμούν να αναμένουν την έλευση του Δεκεμβρίου. Πίσω από τη συνήθεια αυτή εντοπίζονται παραδόσεις και λαϊκές δοξασίες που συνδέουν τη συγκεκριμένη ημέρα με την ευτυχία και την τύχη της νέας χρονιάς.

Πότε στολίζουμε το 2026;

Δεν υφίσταται επίσημος ή εκκλησιαστικός κανόνας που να ορίζει την ημέρα έναρξης του στολισμού, ωστόσο στην Ελλάδα έχουν διαμορφωθεί διάφορες τάσεις. Η 15η Νοεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας των Χριστουγέννων, με αρκετούς να επιλέγουν τις 16 Νοεμβρίου για τον στολισμό. Αντίστοιχα, στις 29 Νοεμβρίου ξεκινά φέτος η περίοδος της Advent, ενώ πολλοί προτιμούν την 1η Δεκεμβρίου ή την 6η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Νικολάου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

5 προλήψεις για τον στολισμό

Πέρα από τις ημερομηνίες, ο στολισμός συνοδεύεται από διάφορες αντιλήψεις. Πρώτον, υποστηρίζεται ότι ο στολισμός πρέπει να γίνεται με χαρά, αποφεύγοντας τις εντάσεις. Δεύτερον, το αστέρι στην κορυφή παραπέμπει στο Άστρο της Βηθλεέμ και συμβολίζει το φως, χωρίς ωστόσο η απουσία του να προμηνύει κακοτυχία. Τρίτον, η προσθήκη ενός καινούργιου στολιδιού κάθε χρόνο αποτελεί μια συνήθεια ανανέωσης και καλής τύχης. Τέταρτον, η πρόωρη απομάκρυνση των στολιδιών θεωρείται από ορισμένους αρνητικός οιωνός, καθώς «διώχνει» τη γιορτινή χαρά. Τέλος, η παραμονή του δέντρου μετά τα Θεοφάνια θεωρείται σε ορισμένες παραδόσεις γρουσουζιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον οργανισμό English Heritage, παλαιότερα τα στολίδια παρέμεναν έως τις 2 Φεβρουαρίου, με τη σύνδεση της κακοτυχίας μετά τα Φώτα να αποτελεί μεταγενέστερη εκδοχή.

Ξεστολισμός και κατακλείδα

Στην Ελλάδα, το ξεστόλισμα γίνεται συνήθως στις 6 ή 7 Ιανουαρίου, αν και η τελική επιλογή παραμένει προσωπική. Δεν υφίσταται επιστημονικά τεκμηριωμένη «γούρικη» ημερομηνία για τον στολισμό. Η επιλογή της 16ης Νοεμβρίου, της 1ης Δεκεμβρίου ή της εορτής του Αγίου Νικολάου εξυπηρετεί συμβολικά τον εορταστικό προγραμματισμό, ενώ το σημαντικότερο παραμένει η δραστηριότητα να διεξάγεται μέσα σε κλίμα οικογενειακής ευχαρίστησης.