Τα Χριστούγεννα στην Αθήνα ξεκινούν επίσημα την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή στην πλατεία Συντάγματος στις 5:30 το απόγευμα και τη φωταγώγηση της πόλης. Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα έλατο από φυτώριο ύψους 21 μ., θα φτάσει στην Αθήνα από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας, αποτελώντας το ψηλότερο δέντρο που έχει φιλοξενήσει η πρωτεύουσα.

«Η Αθήνα φορά ήδη τα γιορτινά της και γεμίζει με το πιο όμορφο φως των Χριστουγέννων, το φως της ελπίδας, της αλληλεγγύης, της ζεστασιάς. Ένα πανέμορφο, καταπράσινο έλατο από φυτώριο, ύψους 21 μέτρων, από τα ψηλότερα που είχε η Αθήνα, θα ταξιδέψει από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης για να στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και να γίνει το λαμπερό σημείο αναφοράς των Χριστουγέννων στην πόλη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηνών. Ο Χάρης Δούκας προσκάλεσε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη γιορτή, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και της αισιοδοξίας.

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Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:45 με την Big Band του Δήμου Αθηναίων και χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα μεταφέρει τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καρδιά της Αθήνας, ενώ την παρουσίαση θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός.

Στις 19:00, η Μαρίνα Σπανού θα ανέβει στη σκηνή με τους μουσικούς της, μεταμορφώνοντας τον δημόσιο χώρο σε μουσική σκηνή. Η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του δέντρου θα ξεκινήσει στις 19:30, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού να δίνουν το σύνθημα για την έναρξη των εορτών.

Χιλιάδες φωτάκια θα ανάψουν, πλημμυρίζοντας την πλατεία Συντάγματος με λάμψη και σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των φετινών γιορτών. Η εκδήλωση θα είναι προσβάσιμη σε όλους, με παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη διερμηνέα Μαρία Βλάμη.

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Ο εορταστικός στολισμός της πλατείας Συντάγματος

Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Αθήνας θα απλωθεί και φέτος σε κάθε γειτονιά, με το φως των αστεριών να μεταμορφώνει δρόμους, πλατείες και γνωστά σημεία της πρωτεύουσας σε ένα λαμπερό γιορτινό τοπίο. Το έλατο της πλατείας Συντάγματος θα στολιστεί παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες λαμπιόνια.

Φέτος, ξεχωρίζει η γιορτινή γιρλάντα που θα αγκαλιάσει τα κλαδιά του δέντρου, διατηρώντας τον εορταστικό τόνο και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εκτός από το δέντρο, η πλατεία Συντάγματος θα στολιστεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας και περίπου 168.000 λαμπιόνια.

Στις κολώνες της πλατείας θα τοποθετηθούν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελέσει σημείο διάδρασης για τους περαστικούς. Η οδός Ερμού θα διακοσμηθεί με φωτεινή πύλη, καρυοθραύστες, γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια, συνδέοντας οπτικά τον πεζόδρομο με το Σύνταγμα.

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Έτσι, η πιο εμβληματική πλατεία της Αθήνας θα αποτελέσει το επίκεντρο μιας βραδιάς γεμάτης μουσική, εκπλήξεις και χριστουγεννιάτικη διάθεση, αλλά και το σημείο συνάντησης των γιορτινών περιπάτων στην πόλη.

Εκτεταμένος στολισμός σε όλη την Αθήνα

Με τον ανασχεδιασμό του εορταστικού στολισμού, οι γειτονιές αποκτούν νέα χριστουγεννιάτικη όψη. Τα γιορτινά φώτα έχουν συντηρηθεί, ανακατασκευαστεί και αναδιανεμηθεί, προσφέροντας μια ανανεωμένη εικόνα σε κάθε συνοικία.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα αποκτήσει νέο εορταστικό φωτισμό με σύγχρονα υλικά, ενισχύοντας τη φωτεινότητα. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας θα έχει ανανεωμένο επιστήλιο φωτισμό, ενώ η Πατησίων φέτος θα διαθέτει διαφορετικό εναέριο εορταστικό διάκοσμο. Η οδός Ερμού θα στολιστεί με γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ενώ δρόμοι όπως η Αριστοτέλους θα αποκτήσουν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

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Ο φετινός στολισμός περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία:

Τοποθετούνται συνολικά 77.220 μέτρα γιρλάντας σε 50 διαφορετικά σημεία της πόλης, δημιουργώντας αίσθηση θαλπωρής.

Εμπλουτίζεται το δίκτυο οδοφωτισμού με 1.958 επιστήλια φωτιστικά σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες.

1.315 εναέρια διακοσμητικά εκτείνονται σε περισσότερα από 26 επιλεγμένα σημεία και οδικές αρτηρίες.

1.330 φωτοσωλήνες προσθέτουν γεωμετρία και ένταση στη γιορτινή ατμόσφαιρα, αναδεικνύοντας 44 διαφορετικές γειτονιές.

62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις θα τοποθετηθούν σε 60 πλατείες και πεζόδρομους, λειτουργώντας ως σταθερά photo spots για μικρούς και μεγάλους.

Χριστουγεννιάτικες δράσεις και εκδηλώσεις

Ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης. Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων, που θα περιλαμβάνει οικογενειακές και παιδικές δραστηριότητες, γιορτινές εκπλήξεις στις γειτονιές, συναυλίες, πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου και τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το φετινό πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό εκδηλώσεων, γεμάτο συναντήσεις, μουσική και γιορτινή διάθεση σε όλη την πόλη.