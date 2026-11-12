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Ιστορικό deal του Παναθηναϊκού με τη Novibet για τον Βοτανικό

Ιστορικό deal του Παναθηναϊκού με τη Novibet για τον Βοτανικό
12/11/2026, 13:50
Νίκος Τζουάννης
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Μία συμφωνία ιστορικής σημασίας, που αναμένεται να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα του Παναθηναϊκού και να δημιουργήσει νέες προοπτικές εμπορικής ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε με φόντο το νέο γήπεδο του συλλόγου στον Βοτανικό.

Οι «πράσινοι» έδωσαν τα χέρια με τη Novibet για την παραχώρηση των δικαιωμάτων εμπορικής ονομασίας (naming rights) της νέας τους έδρας, σε μία επταετή συμφωνία με οικονομικό αντικείμενο που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα.

Πρόκειται για ένα deal που, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, τοποθετείται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ακόμη και με ευρωπαϊκά κριτήρια, με τα οικονομικά του μεγέθη να παραπέμπουν σε εμπορικές συμφωνίες συλλόγων που πρωταγωνιστούν στο Champions League.

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας διαδραμάτισε ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Σταθόπουλος, μαζί με την ομάδα των συνεργατών του, έπειτα από μία διαδικασία που κατέληξε σε μία εξαιρετικά σημαντική εμπορική επιτυχία για το «Τριφύλλι».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η εμπορική εκμετάλλευση της ονομασίας των γηπέδων στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει στα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, καταφέρνει με αυτή τη συμφωνία να δημιουργήσει μία νέα και ιδιαίτερα σημαντική πηγή εσόδων, αφήνοντας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε μεγάλη απόσταση αντίστοιχες συμφωνίες συλλόγων της Super League.

Παράλληλα, η Novibet αναδεικνύεται σε στρατηγικό συνεργάτη του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας μία σημαντική επένδυση που συνδέεται άμεσα με τη νέα εποχή του συλλόγου.

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Novibet Βοτανικός Παναθηναϊκός

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