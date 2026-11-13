Παναθηναϊκός: Εξαφανίστηκαν σε μισή ώρα τα εισιτήρια για τη Φράιμπουργκ!

Συνολικά 3.300 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του το Τριφύλλι για την αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα εξαντλήθηκαν, ενώ sold out έγινε και για τη Νόρντζελαντ

Τεράστια είναι η δίψα των φίλων του Παναθηναϊκού για τα επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας τους στη League Phase του Conference League, με τα εισιτήρια για τα παιχνίδια απέναντι στη Φράιμπουργκ και τη Νόρντζελαντ να γίνονται ανάρπαστα!

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μόλις μισή ώρα εξαντλήθηκαν τα 800 διαθέσιμα εισιτήρια για τους μη κατόχους διαρκείας για την αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα, ενώ είχαν ήδη διατεθεί περίπου 1.200 στους κατόχους διαρκείας.

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Μαζί με τις υπόλοιπες κατανομές, εξαντλήθηκαν και τα 3.300 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του το Τριφύλλι για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ανάλογη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου και για την αναμέτρηση με τη Νόρντζελαντ στη Δανία, καθώς τα 1.860 εισιτήρια που είχαν εξασφαλιστεί για τους «πράσινους» οπαδούς έγιναν sold out ήδη από προχθές.

Η εντυπωσιακή κινητοποίηση επιβεβαιώνει τη δυναμική του κόσμου του Παναθηναϊκού, που ετοιμάζεται να δώσει βροντερό «παρών» και στις δύο ευρωπαϊκές εκτός έδρας αναμετρήσεις.