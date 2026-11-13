Axios: Ο αρχηγός της Μοσάντ στην Ουάσιγκτον καθώς ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για πλήγμα σε ραντάρ στο Μπαχρέιν, ανακοινώνοντας ότι κατέρριψε δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Στο επίκεντρο των εξελίξεων με το Ιράν η Ουάσιγκτον – Συναντήσεις του επικεφαλής της Μοσάντ με CIA και Λευκό Οίκο, νέα ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν

Ο Ρόμαν Γκόφμαν μεταβαίνει στις ΗΠΑ ενώ ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγμα σε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση, το οποίο διαψεύδει η CENTCOM, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι δεν χρειάζεται πλέον συμφωνία με το Ιράν.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται σήμερα ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, για συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει τον Αμερικανό πρόεδρο να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης. Ο Γκόφμαν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Νετανιάχου, αναμένεται να συναντηθεί με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενώ, σύμφωνα με μία από τις πηγές του Axios, πρόκειται να μεταβεί και στο Μαϊάμι για συνάντηση με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν καταγράφει νέα εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση κατά αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στο Μπαχρέιν τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, σε αντίποινα για αμερικανική επίθεση σε ιρανικό έδαφος, όπως υποστήριξε.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα του Ιράν να πλήξει στρατιωτική εγκατάσταση σε χώρα του Κόλπου εδώ και περισσότερο από δύο μήνες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν, μέσω του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, ότι οι αεροδιαστημικές δυνάμεις τους έπληξαν και κατέστρεψαν το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης των αμερικανικών δυνάμεων στο Μπαχρέιν. Ως αιτία της ενέργειας επικαλέστηκαν αμερικανικό πλήγμα σε πύργο επικοινωνιών στην περιοχή Σιρίκ του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «σοβαρή προειδοποίηση» προς την Ουάσιγκτον.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευθεί προς το Μπαχρέιν, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Παράλληλα, διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι επλήγη σύστημα ραντάρ.

Διαφήμιση

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν τις επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν είχε σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις χώρες του Κόλπου από τις αρχές Σεπτεμβρίου, επικεντρώνοντας τις ενέργειές του στην παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας.

Τραμπ: «Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν»

Η ιρανική επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται πλέον συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Εκείνες οι ημέρες έχουν περάσει προ πολλού», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξασφαλίσει τα χρήματά τους, κάνοντας αναφορά σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και στα Στενά του Ορμούζ.

Διαφήμιση

Ο Τραμπ έδωσε επίσης εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε αναλάβει την ηγεσία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, να στρέψει την «πλήρη και ολοκληρωτική προσοχή» του στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της εγκληματικότητας σε πολιτείες και πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς.

Πεζεσκιάν: Να τερματιστεί η κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης»

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να τερματίσει την κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», ζητώντας να ολοκληρωθεί η σύγκρουση.

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία μπορεί να διαπραγματευθεί με αξιοπρέπεια και να τερματίσει τον πόλεμο με αξιοπρέπεια.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα αποδεχθεί μια παρατεταμένη κατάσταση αδιεξόδου, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με την έντονη οικονομική πίεση που ασκούν οι αμερικανικές κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός.

Διαφήμιση

Ρεκόρ επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις κατά πλοίων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Σύμφωνα με τη Lloyd’s List, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 37 επιθέσεις κατά πλοίων, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός από την έναρξη του πολέμου. Τουλάχιστον 14 ακόμη επιθέσεις είχαν επιβεβαιωθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον οργανισμό ναυτιλιακής πληροφόρησης.

Παρά τα περιστατικά, οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει ταχύτερα από την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου.