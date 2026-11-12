Το Γραφείο του Νετανιάχου, πάντως, έσπευσε να διαψεύσει ότι υπήρξε σύγκρουση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επόμενη ημέρα του πολέμου με το Ιράν αποκαλύπτουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για έναν εκρηκτικό τηλεφωνικό καβγά μεταξύ των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η επιμονή του Ισραηλινού πρωθυπουργού για την άμεση επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων προσέκρουσε στην επιλογή του Αμερικανού προέδρου να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία και στην οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη. Το Γραφείο του Νετανιάχου, πάντως, έσπευσε να διαψεύσει ότι υπήρξε σύγκρουση κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

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«Καβγάς από την κόλαση» μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν έναν τηλεφωνικό καβγά που ισραηλινά μέσα χαρακτήρισαν «καβγά από την κόλαση», το περασμένο Σαββατοκύριακο, εξαιτίας των διαφορετικών προσεγγίσεών τους για την εξέλιξη του πολέμου με το Ιράν.

Όπως μετέδωσαν ο ιστότοπος Ynet και η εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πίεσε επανειλημμένα για την επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αντίθετα, επέμεινε στη διπλωματική οδό, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Trump and Netanyahu reportedly get into ‘shouting match from hell’ amid argument to resume all-out war in Iran https://t.co/dYzbPrimiz — Daily Mail (@DailyMail) November 12, 2026

Οι ίδιες πηγές περιέγραψαν τη συνομιλία ως ιδιαίτερα συγκρουσιακή. Το Γραφείο του Νετανιάχου, ωστόσο, απέρριψε τον χαρακτηρισμό, κάνοντας λόγο για «fake news».

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Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στα δύο μέσα ότι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ηγετών το Σαββατοκύριακο, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπήρξε καμία αντιπαράθεση.

Το ιστορικό των εντάσεων

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες διαφωνούν έντονα για τη διαχείριση του πολέμου. Τον Ιούνιο είχαν καταγραφεί αρκετές εντάσεις στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, ενώ ο Τραμπ είχε δηλώσει στη New York Post ότι είχε αποκαλέσει τον Νετανιάχου «εντελώς τρελό» κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας τους.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται λίγες ημέρες μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τηλεφωνούσε καθημερινά στον Αμερικανό πρόεδρο, επιχειρώντας να τον πείσει να επιστρέψει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του Ιράν.

Η επιμονή Νετανιάχου και η επιλογή Τραμπ

Ο Νετανιάχου εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν και να επιδιώξουν την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

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Μιλώντας στην ολομέλεια της 26ης Κνεσέτ την Τρίτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να τερματιστεί αυτό που χαρακτήρισε «βασιλεία του τρόμου» του Ιράν και να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Trump, Netanyahu get into ‘shouting match from hell’ over Iran war, Israeli media reports https://t.co/j9IPShS73v https://t.co/bPuxiTUlJz — New York Post (@nypost) November 11, 2026

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, αποφεύγει προς το παρόν την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αντί για νέα στρατιωτική εκστρατεία, επιλέγει να δώσει χρόνο στην αμερικανική οικονομική πίεση, με στόχο να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε παραχωρήσεις.

Ερωτηθείς την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes», εάν θα επανεκκινούσε τον πόλεμο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι δεν θεωρεί πως «υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος» να το κάνει.