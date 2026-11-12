Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δήλωσε για πρώτη φορά παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για τους υπαλλήλους, προκαλώντας την αντίδραση της υπεράσπισης

Σε τροχιά εκδίκασης μπήκε σήμερα η πρώτη από τις τέσσερις δίκες με κατηγορούμενους γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι σήμερα, παρά το νόμο που θεσπίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή μετά από την υπόθεση αυτή, για fast track δίκες για πολιτικά πρόσωπα ώστε να εκκαθαρίζονται άμεσα οι ποινικές υποθέσεις, οι προηγούμενες δίκες αναβλήθηκαν γεγονός που δεν είχε περάσει απαρατήρητος και από τη δικαιοσύνη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η σημερινή δίκη αφορούσε υπόθεση με κατηγορούμενο τον βουλευτή Κώστα Σκρέκα, ο οποίος μέσω των δικηγόρων του δήλωσε την σαφή και ξεκάθαρη πρόθεση του να εκδικαστεί η υπόθεση, ενώ το εδώλιο μοιράζονται μαζί του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και τέσσερα ακόμα άτομα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στη σημερινή διαδικασία η εμφάνιση του ελληνικού δημοσίου που μέσω εκπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για τους υπαλλήλους που κάθονται στο εδώλιο.

Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που το δημόσιο προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση, γεγονός που αιφνιδίασε όπως φάνηκε και την υπεράσπιση καθώς δεν είχε ασκήσει το δικαίωμα αυτό ούτε σε προγενέστερο δικονομικό στάδιο, ούτε σε άλλη εκκρεμή ποινική δίκη. Μάλιστα, όπως είπε ο νομικός εκπρόσωπος ενημερώθηκε για την δίκη αυτή μόλις πριν τέσσερις μέρες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η κίνηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε δίκη για την υπόθεση των κοινοβουλευτικών προσώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης με τον Θέμη Σοφό να ζητά την αποβολή από την υποστήριξη κατηγορίας επισημαίνοντας ότι το ελληνικό δημόσιο δεν νομιμοποιείται καθώς δεν έχει υποστεί άμεση ζημιά καθώς τα κονδύλια που διατέθηκαν είναι από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν διαχειριστής και όχι κάτοχος των επίμαχων κονδυλίων.

Την απόρριψη της δήλωσης παράστασης υποστήριξης εισηγήθηκε προς το δικαστήριο η εντατελμνη ευωρπαισ Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου ότι η άμεση ζημία αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΝΣΚ υποστήριξε ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων προκάλεσαν τόσο περιουσιακή ζημία όσο και ηθική βλάβη στο Δημόσιο, επικαλούμενο τον δημόσιο χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των υπαλλήλων του στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης απορρίφθηκαν και τα αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς και η υπεράσπιση έτερου κατηγορουμένου, η οποία ζητούσε να συνεκδικαστεί η υπόθεση με εκείνη του βουλευτή Μαξίμου Σενετάκη, που έχει προσδιοριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου. Το δικαστήριο διέκοψε τελικά τη διαδικασία για τις 23 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφανθεί για το εάν θα γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου.