Σχοινάς: «Κανένας δικαιούχος αγροτικών ενισχύσεων δεν θα χάσει αυτά που δικαιούται»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε πως εξετάζεται η ένταξη στο μέτρο της φορολογικής απαλλαγής για το πετρέλαιο των παραγωγών που έμειναν εκτός μητρώου

Τη Λάρισα επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος συμμετείχε στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ).

Ο κ. Σχοινάς σε δηλώσεις του σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις, σημείωσε πως «κανένας δικαιούχος αγροτικών ενισχύσεων δεν θα χάσει αυτά που δικαιούται», ενώ σχετικά με το αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Σχοινάς δήλωσε ότι βλέπει θετικά τη διευθέτηση του ζητήματος για τους πλημμυροπαθείς παραγωγούς των παρακάρλιων περιοχών που έχουν μείνει εκτός του νέου συστήματος.

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(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Όπως είπε, θα εξεταστεί η περίπτωση των παραγωγών που δεν είχαν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο μητρώο ώστε να ενταχθούν στο μέτρο. Υπενθύμισε ότι η φορολογική απαλλαγή στο αγροτικό πετρέλαιο εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου. Χαρακτήρισε το μέτρο αίτημα δεκαετιών του αγροτικού κινήματος και είπε ότι τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του είναι θετικά.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας, ο υπουργός τόνισε ότι το ζήτημα «δεν μπορεί να είναι αντικείμενο τακτικισμών εντυπωσιασμού ή επικοινωνιακής πολιτικής». Όπως ανέφερε, η Προεδρία της Κυβέρνησης και τα τέσσερα συναρμόδια υπουργεία εργάζονται για να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πόρο και εργαλείο στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού. Πρόσθεσε ότι ο «σχεδιασμός δεν πρέπει να γίνει ‘’όμηρος’’ επιχειρηματικών ή κλαδικών συμφερόντων και ότι τυχόν διαφωνίες θα αντιμετωπιστούν με καλή πίστη».

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Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι με τη συμμετοχή του στη γενική συνέλευση του ΣΘΕΒ, του οποίου είναι επίτιμο μέλος, θέλησε να υπογραμμίσει την ανάγκη σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση και τη βιομηχανία.

(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Τι είπε για ενδεχόμενη συνάντηση με τους αγρότες

«Είναι απολύτως συμπληρωματικοί», είπε για τους δύο κλάδους, προσθέτοντας ότι η ελληνική αγροτική πολιτική βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. «Πιστεύω ότι αυτό το πάντρεμα της μεταποίησης με την παραγωγή είναι πιο αναγκαίο από ποτέ», τόνισε.

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με εκπροσώπους των αγροτών της περιοχής, ο υπουργός ανέφερε ότι τις τελευταίες δέκα ημέρες είχε δεχθεί στο υπουργείο εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεων από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. «Η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή σε όλους», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει διαθέσιμος για διάλογο.

(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)