Μαρκόπουλος: «Η ισοπέδωση δεν είναι πολιτική πρόταση» – Πυρά σε ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Σκληρή επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Με αιχμές προς την αντιπολίτευση και αναφορές στο πρόσφατο παρελθόν της οικονομικής διαχείρισης, τοποθετήθηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Το μήνυμά του ήταν ότι οι υποσχέσεις «για τα πάντα και για όλους» δεν συνιστούν πολιτική.

«Η ισοπέδωση δεν αποτελεί πολιτική πρόταση. Δεν αποτελεί πολιτική λύση», είπε, προειδοποιώντας ότι το «τα πάντα όλα» της αντιπολίτευσης μπορεί να καταλήξει «πάρτα όλα για τους φορολογούμενους».

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Ο κ. Μαρκόπουλος στράφηκε πρώτα στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι τάζει τα πάντα στους πάντες. Το παρομοίασε με σίκουελ του περίφημου «λεφτά υπάρχουν». Όπως είπε, η συνέχεια θα είναι «ακόμα χειρότερο θρίλερ» από το πρώτο μέρος. Υπενθύμισε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μιλούσε για «Δανία του νότου» την ώρα που η χώρα βυθιζόταν, και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ξέχασε τον πιο μετρημένο Ευάγγελο Βενιζέλο.

Στάθηκε και στα χειροκροτήματα του ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως είπε, δεν είναι τυχαία. Θύμισε τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη στον ΣΚΑΪ το 2025 για «κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της κεντροαριστεράς». Σχολίασε ειρωνικά: «Άντε να δούμε υπουργό και τον Πολάκη μαζί σας».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι όποιος εισήγαγε 30 φόρους δεν δικαιούται να κάνει κριτική σε αυτόν που μείωσε 91, δηλαδή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ο κ. Τσίπρας έχει σκελετούς στην ντουλάπα του, στην οικονομική του διαχείριση», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι, παρά τη διεθνή οικονομική κρίση, η κυβέρνηση «δίνει, δεν παίρνει». Κάλεσε την αντιπολίτευση να μη στοχοποιεί τον «κουμπαρά» Πιερρακάκη, γιατί, όπως είπε, έτσι αντιπολιτεύεται «την ελληνική οικογένεια» και όχι την κυβέρνηση. Έφερε ως παράδειγμα τον εξωδικαστικό μηχανισμό, που έχει ρυθμίσει 21 δισ. ευρώ και έχει βοηθήσει 70.000 νοικοκυριά. «Στέλνετε λάθος μηνύματα», κατέληξε.