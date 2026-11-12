Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, μίλησε για τις προκλήσεις της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις αναγκαίες προϋποθέσεις διακυβέρνησης της χώρας. Σε εκπομπή της ΕΡΤ, ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε πως η εξωτερική πολιτική της χώρας επηρεάζεται από το «σύνδρομο Ζυρίχης-Λονδίνου», το οποίο περιορίζει τις πρωτοβουλίες.

Όπως εξήγησε, το σύνδρομο αυτό πηγάζει από την ιστορική εμπειρία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος «ανέλαβε την πολύ μεγάλη ευθύνη να συνάψει τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου για την ίδρυση της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας και κατηγορήθηκε ως προδότης γι’ αυτό. Τώρα όλοι λέμε τι καλά θα ήταν να ισχύουν οι συνθήκες και να είμαστε στο καθεστώς του 1960 και το έλεγε ο ίδιος. Δηλαδή, έλεγε πολύ συχνά ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θεωρήθηκε ήρωας και εγώ με τον Ευάγγελο Αβέρωφ προδότες».

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Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση, σημείωσε πως πρόκειται για έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμως αναδεικνύει το κρίσιμο ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). «Χωρίς οριοθέτηση δεν μπορείς να ασκήσεις τα πλήρη δικαιώματά σου», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι επιτυγχάνεται μόνο μέσω συμφωνίας ή δικαστικής απόφασης. Ανέφερε δε πως το καλώδιο δεν πρέπει να επισκιάζει τις βασικές εκκρεμότητες με την Τουρκία, τη Λιβύη και την Αλβανία, ούτε τις μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις.

«Δεν λύνεις ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσα από τις NAVTEX»

Ο κ. Βενιζέλος διευκρίνισε πως οι NAVTEX αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια και όχι την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. «Όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους αντιρρήσεις, οι οποίες ανεξαρτήτως της νομιμότητάς τους, θέτουν ένα πραγματικό ζήτημα, οφείλεις να αντιμετωπίσεις μια πραγματική κατάσταση. Δεν θα τη λύσεις νομικά σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα μέσα από τις NAVTEX», ανέφερε. Παράλληλα, στάθηκε στον ρόλο της Γαλλίας, σημειώνοντας πως η χώρα αυτή διαθέτει οικονομικά συμφέροντα στο έργο του καλωδίου, ωστόσο «η οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν θα πραγματοποιηθεί επειδή η Γαλλία θα πάει να κάνει μια παράσταση στην Άγκυρα».

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Αναζήτηση νέου κοινωνικού συμβολαίου

Κατά τον κ. Βενιζέλο, η Ελλάδα στερείται θεσμικών προϋποθέσεων για μια ουσιαστική εθνική συναίνεση, ενώ το μοντέλο της αυτοδύναμης μονοκομματικής κυβέρνησης, στο οποίο επανήλθαμε το 2019, αποδίδει μέχρι ενός σημείου. «Η χώρα χρειάζεται άλλο πολιτικό πλαίσιο, άλλη αίσθηση συναντίληψης, χρειάζεται άλλου τύπου συναινέσεις, άρα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο», τόνισε.

Για το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι «είναι ένα κόμμα που πρέπει να το βλέπει κανείς μέσα από το πρίσμα της ιστορικότητας του, της σοβαρότητάς του. Είναι ένα κόμμα που έχει βιώσει το μεγάλο σχολείο της οικονομικής κρίσης όσο δεν το βίωσε κανείς. Όλοι έχουν ξεχάσει τι έγινε σε κάποιο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ ξεχνά. Δεν ασχολείται με το τι έγινε και ποιος το έκανε, γιατί θα έπρεπε να διεκδικήσει την πρώτη θέση σε αυτό που πέτυχε η χώρα. Να μείνει όρθια οικονομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά και εθνικά αλώβητη στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Αυτό το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να το διεκδικεί και να το λέει με πολύ μεγαλύτερη ένταση και σθένος. Αλλά προφανώς θέλω το ΠΑΣΟΚ να έχει το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα».

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Σε ερώτηση για το αν υπάρχει πιθανότητα συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, ανέφερε πως «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις γιατί οι σχέσεις απέκτησαν μία τοξικότητα, μία δυσκολία σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω των υποκλοπών ή λόγω θεσμικών θεμάτων. Ως εκ τούτου, το ΠΑΣΟΚ δικαιούται τώρα να λέει ότι εγώ θέλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και βεβαίως αν το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο, θα αντιμετώπιζε τα ζητήματα των συνεργασιών με τελείως διαφορετικό πνεύμα».

«Το δεύτερο κόμμα σε οποιαδήποτε συνεργασία έχει δομικό μειονέκτημα σε όλη την Ευρώπη», τόνισε.

Αναφερόμενος στα χρόνια της κρίσης είπε πως «αν δεν υπήρχε “το εργαστήριο η Ελλάς”, εάν δεν είχαν ασκήσει οι εταίροι μας τη μεγάλη αυτή πίεση, άδικη, δυσανάλογη και τυφλή, γιατί δεν υπολόγιζαν τις πολιτικές και δημοκρατικές επιπτώσεις των οικονομικών μέτρων στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ούτε την πανδημία, ούτε την ενεργειακή κρίση, ούτε τώρα τις κρίσεις οι οποίες παράγονται από την κλιματική κρίση και από την αλλαγή του τεχνολογικού παραδείγματος με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, “το εργαστήριο η Ελλάς” γέννησε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα την πανδημία».

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Για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως είναι «ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπέστη αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα και νομίζω θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό που είχα πει το 2019, ότι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι στρατηγική και όλοι είχαν αντιρρήσεις, γιατί πώς είναι δυνατόν με 32% να λες ότι υπάρχει στρατηγική ήττα. Απεδείχθη ότι ήταν στρατηγική ήττα, διότι πρέπει να υπάρχει τώρα μια πρόταση. Δεν μπορεί η πρόταση σου να είναι το κύμα της κρίσης, ότι λόγω της κρίσης υπάρχει δυσαρέσκεια επειδή εφαρμόζουμε μια τόσο δύσκολη, σκληρή πολιτική και ψάχνουν οι πολίτες να βρουν μια άλλη λύση, πιο ήπια, πιο φιλική, Αλλά δεν τη βρίσκουν τελικά αυτή τη λύση. Λοιπόν, αυτό όλο τώρα θα κριθεί υπό τους νέους όρους, αλλά με πολλά άλλα κόμματα να υπάρχουν από δίπλα, δηλαδή από τον πυρήνα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ».

Για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι σχεδιάζει να κάνει ένα κόμμα στον χώρο της εν ευρεία έννοια συντηρητικής παράταξης, όπου και εκεί υπάρχει πολυδιάσπαση.