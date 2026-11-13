Μίνι ανασχηματισμός: Ορκίστηκαν Σπανάκης, Βαρτζόπουλος και Λιάκος – Ποια χαρτοφυλάκια αναλαμβάνουν

Ο μίνι ανασχηματισμός έγινε στον απόηχο της καρατόμησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τον μίνι ανασχηματισμό στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

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Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αφορούν συνολικά τρία πρόσωπα και περιλαμβάνουν μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο και μία επιστροφή σε κυβερνητική θέση.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Βασίλης Σπανάκης μετακινείται από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας, αναλαμβάνοντας εκ νέου το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας μια μέρα πριν από την τελετή ορκομωσίας στην εκπομπή «ΠαράΤυποι» του Mega News 104,6, με τους Γιάννη Χρηστάκο και Σωτήρη Μπολάκη ο κ. Βαρτζόπουλος υπογράμμισε ότι η παραίτησή του έγινε για λόγους ηθικής τάξεως, ενώ η πραγματική δικαίωση ήρθε με την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σημερινή κυβέρνηση ως «μία από τις καλύτερες του τρέχοντος αιώνος», τονίζοντας ότι έχει προσφέρει σημαντικό έργο.

Ο Βαγγέλης Λιάκος, καταλαμβάνει τέλος τη θέση του υφυπουργού στο υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε κυβερνητικό σχήμα.

Ο Λιάκος είναι αναπληρωτής γραμματέας της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ένα από τα νεότερα πρόσωπα της ΝΔ που έχει την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Ο ίδιος σχεδίασε και παρουσίασε προ μηνών παρουσία του Μητσοτάκης την ψηφιακή εφαρμογή iKO, ένα εργαλείο για την οργάνωση και τον συντονισμό των βουλευτών.