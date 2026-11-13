Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος συνεχίζει τις εργασίες βυθομέτρησης για τον Great Sea Interconnector, ενώ η τουρκική φρεγάτα παραμένει σε ρόλο παρατηρητή

Με χαμηλή ταχύτητα, συνεχίζοντας κανονικά τις εργασίες βυθομέτρησης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), πλέει για δεύτερη μέρα το ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» νότια της Καρπάθου. Στο θαλάσσιο «μέτωπο» επικρατεί ησυχία, με τη φρεγάτα «Λήμνος» να παραμένει κοντά στο γαλλικό πλοίο και την τουρκική φρεγάτα να παρακολουθεί από απόσταση 22-24 ναυτικών μιλίων, χωρίς να έχει εκπέμψει νέο μήνυμα μετά το χθεσινό όπου μέσω ασυρμάτου είχε αναφέρει: «Πλέετε σε δική μας υφαλοκρηπίδα, μπορείτε να συνεχίσετε».

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος των ΝΕΩΝ και του Mega στην Κάσο, Μαρίνος Γκασιάμης, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο κινείται με χαμηλή ταχύτητα εκτελώντας κανονικά το πρόγραμμά του, ενώ έχει πλέον κινηθεί πέραν των 13 ναυτικών μιλίων από την Κάρπαθο, έχοντας φτάσει σε απόσταση 8,5 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού.

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Όσον αφορά τη ναυτική παρουσία στην περιοχή, η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», η οποία συνόδευε αρχικά το ερευνητικό, αποχώρησε με προορισμό την Κρήτη. Κοντά στο «Abeille Marengo» παραμένει η φρεγάτα «Λήμνος», επιτηρώντας την περιοχή και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Την ίδια ώρα, η τουρκική φρεγάτα «TCG Gökova» παραμένει σε απόσταση 22 έως 24 ναυτικών μιλίων, περιοριζόμενη σε ρόλο παρατηρητή, χωρίς να έχει προχωρήσει σε καμία νέα εκπομπή μηνύματος ή παρεμπόδιση.

Το χρονικό της έντασης με τους ασυρμάτους

Η ηρεμία που επικρατεί τις τελευταίες ώρες έρχεται σε συνέχεια του περιστατικού που σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, περίπου στις 14:30 στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κάσου και της Καρπάθου. Τότε, η τουρκική φρεγάτα εμφανίστηκε σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του «Abeille Marengo» και εξέπεμψε μήνυμα μέσω ασυρμάτου, αναγιγνώσκοντας ολόκληρη την παράνομη τουρκική αντι-NAVTEX και υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι έχει δοθεί «συγκατάθεση» από την τουρκική πλευρά για τη συνέχιση των έργων.

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Άμεση και κατηγορηματική ήταν η απάντηση της ελληνικής φρεγάτας «Λήμνος», η οποία ξεκαθάρισε μέσω ασυρμάτου ότι το ερευνητικό σκάφος συνεχίζει κανονικά τον πλου και τις εργασίες του βάσει της ελληνικής αγγελίας NAVTEX του σταθμού Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως οι έρευνες διεξάγονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Πριν φτάσει στο σημείο των ερευνών, το υπό γαλλική σημαία «Abeille Marengo» είχε διανύσει τα 95 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι την Κάσο μέσα σε δέκα ώρες, πραγματοποιώντας δοκιμές στους βυθομετρητές του, προκειμένου να επιχειρήσει για λογαριασμό της κατασκευάστριας εταιρείας Nexans.

Το μήνυμα Δένδια και η τουρκική άσκηση «Γαλάζια Φάλαινα»

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε διπλωματικό, αεροπορικό και ναυτικό επίπεδο, διαμηνύοντας ότι η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου κοινής ωφέλειας προχωρά απρόσκοπτα βάσει του διεθνούς δικαίου. Ενδεικτικό του κλίματος αποτροπής και ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το μήνυμα που έστειλε από το Ρέθυμνο, στο περιθώριο της άσκησης «ΜΙΝΩΑΣ-26», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

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«Η απειλή προέρχεται από χώρα η οποία είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εμάς. Άρα, λοιπόν, απαιτείται η ενεργός εφεδρεία, απαιτείται το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, απαιτείται η διαρκής άσκηση», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, η ναυτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αυξημένη, καθώς βορειότερα, ανοιχτά των ακτών της Μαρμαρίδας (με κέντρο συντονισμού τη βάση του Ακσάζ), διεξάγεται από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου η μεγάλη διεθνής ανθυποβρυχιακή ναυτική άσκηση της Τουρκίας «Γαλάζια Φάλαινα 2026, με τη συμμετοχή 4.500 στελεχών, 8 υποβρυχίων, 20 πλοίων επιφανείας και μονάδων από το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και το Πακιστάν.

Αερομαχία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή με τον διάλογο των φρεγατών νότια της Καρπάθου, στις 14:30 της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, η Άγκυρα προκάλεσε ένταση και στον αέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, τρία τουρκικά αεροσκάφη, ένας σχηματισμός δύο οπλισμένων μαχητικών F-16 και ένα κατασκοπευτικό CN-235, εισήλθαν στο FIR Αθηνών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (όλες από το CN-235). Κατά τη διαδικασία αναχαίτισης από ελληνικά μαχητικά, σημειώθηκε αερομαχία με τα δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Λήμνου.