Καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: Απέπλευσε το «Abeille Marengo» – Η διαδρομή που θα ακολουθήσει

Το σκάφος απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα της Τρίτης

Εντολή για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου δόθηκε στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» από την κοινοπραξία του Great Sea Interconnector (GSI), σύμφωνα με πληροφορίες. Το σκάφος απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου, στις 18:00.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την προσπάθεια επανεκκίνησης των υποθαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, οι οποίες είχαν διακοπεί το καλοκαίρι του 2024, ανοιχτά της Κάσου, εν μέσω ελληνοτουρκικής έντασης.

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Το «Abeille Marengo» έχει λάβει εντολή να κινηθεί προς το πεδίο των ερευνών, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες βυθομέτρησης για την επιλογή της καταλληλότερης διαδρομής του υποβρύχιου καλωδίου.

Τον απόπλου επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της και η εταιρεία Great Sea Inteconector:

«Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.»

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Πρώτος προορισμός η Κάρπαθος

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος αναμένεται να κατευθυνθεί αρχικά προς το στενό Καρπάθου Κάσου για εργασίες διακρίβωσης και βαθμονόμησης βυθομέτων. Στη συνέχεια, προς τα νότια της Κάσου, όπως ορίζει η Navtex.

Η επιστροφή του γαλλικού σκάφους στην περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το καλοκαίρι του 2024 οι εργασίες είχαν διακοπεί ανοιχτά της Κάσου, σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Τέσσερις μήνες ερευνών – Έχει ολοκληρωθεί το 60%

Οι νέες εργασίες βυθομέτρησης προβλέπεται να καλύψουν τη θαλάσσια διαδρομή από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Κύπρου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διάρκεια των ερευνών υπολογίζεται σε τέσσερις μήνες.

Μέχρι τη διακοπή των εργασιών το 2024 είχε ολοκληρωθεί περίπου το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη διαδρομή Ελλάδας–Κύπρου. Η ολοκλήρωση της βυθομετρικής αποτύπωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της διαδρομής του καλωδίου και την πρόοδο των επόμενων σταδίων κατασκευής.

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Η γαλλική παρουσία και η ένταση με την Τουρκία

Η επανέναρξη των ερευνών πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένου διπλωματικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος για την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του MEGA, η καθυστέρηση στον απόπλου του «Abeille Marengo» συνδεόταν με επιχειρησιακούς παράγοντες και ειδικότερα με την αναμενόμενη ανάπτυξη γαλλικού πολεμικού πλοίου στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί παρουσία στην περιοχή, ενώ η Τουρκία πραγματοποιεί την προγραμματισμένη ναυτική άσκηση «Γαλάζια Φάλαινα», από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή τουρκικών και συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων.

Σε διπλωματικό επίπεδο, κυβερνητικές πηγές έχουν διαψεύσει οποιαδήποτε παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα σχετικά με την εξέλιξη του έργου.

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Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου.

Το συνολικό μήκος της διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων και χερσαίων καλωδίων, προβλέπεται να φτάσει τα 1.208 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 898 χιλιόμετρα αφορούν το τμήμα Κρήτης–Κύπρου. Η μεταφορική ισχύς του έργου θα ανέρχεται σε 1.000 MW, με τάση λειτουργίας 500 kV, ενώ το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων θα φτάνει τα 3.000 μέτρα.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Great Sea Interconnector ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ. Η εντολή προς το «Abeille Marengo» για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών αποτελεί σημαντικό βήμα για την πρόοδο του έργου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στον πραγματικό χρόνο απόπλου και στην εξέλιξη των εργασιών στην περιοχή της Καρπάθου και της Κάσου.