Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης διέταξε ελέγχους σε περίπου 100 ακίνητα που συνδέονται με τις εταιρείες του εργοταξίου, καθώς εξετάζεται αν οι εκσκαφές προκάλεσαν την κατάρρευση

Βαρύ πένθος επικρατεί στη Νέα Υόρκη έπειτα από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δύο παιδιά.

Την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της καταστροφής, το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο που αποτυπώνει τη δραματική στιγμή της κατάρρευσης.

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Σε ένα διαμέρισμα, ένα μικρό αγόρι διακρίνεται να σπεύδει προς τη μητέρα του αντιλαμβανόμενο την επικείμενη αναστάτωση. Παράλληλα, στο βίντεο φαίνεται ένα μωρό να βρίσκεται καθισμένο δίπλα στο αγόρι. στον Κλάσματα δευτερολέπτου αργότερα, ένας τοίχος καταρρέει και η καταγραφή σταματά απότομα.

WATCH: Terrifying footage shows the moment Brooklyn building collapsed Wednesday, killing eight people and leaving several others in critical condition. https://t.co/JXSA8998Fu — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι εργασίες εκσκαφής σε παρακείμενο εργοτάξιο να συνέβαλαν στο δυστύχημα, δεδομένου ότι το κτήριο κατέρρευσε προς την πλευρά του συγκεκριμένου οικοπέδου.

Σε συνέχεια του τραγικού συμβάντος, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, έδωσε εντολή για τη διενέργεια ελέγχων σε περίπου 100 ακίνητα ανά την πόλη, τα οποία συνδέονται με πέντε εταιρικές οντότητες που συμμετέχουν στις κατασκευαστικές εργασίες.

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BREAKING: 8 people are dead and more than dozen injured after massive building collapse in Brooklyn, New York City https://t.co/WPuUagHAYr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 12, 2026

Ποιοι είναι οι οκτώ νεκροί της τραγωδίας

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο μικρά παιδιά, δύο ξαδέλφια ηλικίας 9 και 10 ετών, νέοι οικογενειάρχες, ένας μέλλων πατέρας και ένας νεαρός οικοδόμος.

«Ήταν φίλοι μας και γείτονές μας. Γονείς και παιδιά, νέες οικογένειες που έχτιζαν τη ζωή τους στην πόλη μας, καθώς και μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες», δήλωσε ο Ζοχράν Μαμντάνι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο 10χρονος Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονσάλες και η 9χρονη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκες.

Μεταξύ των νεκρών ήταν επίσης ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγουάνα, με καταγωγή από τον Ισημερινό. Είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ έξι χρόνια νωρίτερα, ήταν ήδη πατέρας ενός μικρού αγοριού και περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του ήταν έγκυος. Ο αδελφός του, Κάρλος, μίλησε για εκείνον στο Univision.

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Τη ζωή του έχασε και ο 26χρονος Έντγκαρ Σαντιάγο Σαπόν, ο οποίος ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του έναν γιο έξι ετών, σύμφωνα με τους New York Times.

Ένα ακόμη θύμα ήταν ο 22χρονος Γκαμπριέλ Σιγκουένσια, ο οποίος συγκαταλέγεται στους δύο τραυματίες που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της περιοχής.

Στη λίστα των νεκρών περιλαμβάνονται ακόμη ο 23χρονος Μαμαντού Μπάρι, με καταγωγή από τη Γουινέα, καθώς και οι 31χρονοι Χουάν Ντανιέλ Σαλβάδα Γκουσμάν και Ντιαγέ Μαμαντού, σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες από πηγές.