Ο ΛΕΞ επανήλθε στη δισκογραφία την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας το άλμπουμ «MPASTARD0S». Η κυκλοφορία αυτή καταφθάνει έπειτα από διάστημα σχεδόν δύο ετών μετά το «Γ.Τ.Κ.». Πρόκειται για το πρόσφατο ολοκληρωμένο εγχείρημα του ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελείται από δέκα κομμάτια σε συνεργασία με τον Dof Twogee.

Στη συγκεκριμένη δουλειά απουσιάζουν οι guest συμμετοχές, με τον δημιουργό να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ερμηνεία. Ο δίσκος δομείται γύρω από το χαρακτηριστικό ύφος γραφής του καλλιτέχνη, εστιάζοντας σε αστικές εικόνες, προσωπικά βιώματα και παρατηρήσεις για την καθημερινότητα. Επιπλέον, οι παραγωγές σε αρκετά σημεία υιοθετούν πιο μελωδικά στοιχεία, προσδίδοντας στα τραγούδια έναν διαφορετικό χαρακτήρα συγκριτικά με το παρελθόν.

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Το tracklist του «MPASTARD0S»

Genesis Kitrina Fota BlackOut Kavatzodromoi Fime K.F.T.N Neraida Gangster Drakos Skia

Ακούστε εδώ τον νέο δίσκο του ΛΕΞ