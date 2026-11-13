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Duran Duran: Ύστερα από σχεδόν 50 χρόνια με το θρυλικό συγκρότημα ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ αποχωρεί λόγω προβλήματος υγείας

Η επιδείνωση των εμβοών τον αναγκάζει να εγκαταλείψει τόσο το συγκρότημα όσο και τα ντραμς, έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες μουσικής πορείας. «Πρέπει πλέον να ακούσω το σώμα μου και τους γιατρούς μου», δήλωσε.

Duran Duran: Ύστερα από σχεδόν 50 χρόνια με το θρυλικό συγκρότημα ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ αποχωρεί λόγω προβλήματος υγείας

Οι Duran Duran με τον Ρότζερ Τέιλορ πρώτο από δεξιά

13/11/2026, 21:12
TANEA Newsroom
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Την αποχώρησή του από τους Duran Duran και την οριστική διακοπή της ενασχόλησής του με τα ντραμς ανακοίνωσε ο Ρότζερ Τέιλορ, έπειτα από επιδείνωση του προβλήματος ακοής που αντιμετωπίζει.

Ο ντράμερ του βρετανικού συγκροτήματος, το οποίο γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 1980, έλαβε την απόφαση έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση και ιατρικές συμβουλές.

Ο Simon Le Bon των Duran Duran τραγουδάει στη σκηνή με λευκό σακάκι και μικρόφωνο

«Αυτή είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε ποτέ να πάρω. Το να παίζω ντραμς σε αυτό το συγκρότημα ήταν η χαρά της ζωής μου. Ωστόσο, οι εμβοές μου επιδεινώνονται σταθερά και έχω φτάσει στο σημείο όπου πρέπει πλέον να ακούσω το σώμα μου και τους γιατρούς μου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

Ο Τέιλορ ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την αγάπη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να αποχωρίζεται μια μουσική διαδρομή που αποτέλεσε τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

Σχεδόν 50 χρόνια με τους Duran Duran

Ο Ρότζερ Τέιλορ εντάχθηκε στους Duran Duran το 1979 και συνέβαλε στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου τους, κατά την περίοδο που το συγκρότημα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της παγκόσμιας ποπ σκηνής.

Συμμετείχε στην αρχική σύνθεση μαζί με τους Σάιμον Λε Μπον, Νικ Ρόουντς, Τζον Τέιλορ και Άντι Τέιλορ. Η μπάντα γνώρισε τεράστια επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με τραγούδια και άλμπουμ που σημάδεψαν την εποχή.

Οι εμβοές, ωστόσο, επιδείνωσαν σταδιακά την κατάσταση της ακοής του, οδηγώντας τον στην απόφαση να σταματήσει να παίζει μουσική.

Τι είναι οι εμβοές

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι εμβοές είναι η αντίληψη ήχων, όπως κουδουνίσματα, βουητά ή σφυρίγματα, χωρίς να υπάρχει κάποια εξωτερική πηγή που να τους προκαλεί.

Μπορεί να γίνονται αντιληπτές στο ένα ή και στα δύο αυτιά, ακόμη και μέσα στο κεφάλι, ενώ ενδέχεται να είναι συνεχείς ή διαλείπουσες.

Τα μέλη των Duran Duran με τα βραβεία τους στα MTV Video Music Awards το 2003

Η έκθεση σε δυνατούς ήχους συγκαταλέγεται στους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν εμβοές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση για τις Εμβοές, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, το οποίο συνδέεται και με την απώλεια ακοής.

Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, ωστόσο υπάρχουν τρόποι διαχείρισης των συμπτωμάτων, μεταξύ των οποίων η προστασία των αυτιών από την έκθεση σε υψηλές εντάσεις ήχου.

Για τον Ρότζερ Τέιλορ, η επιδείνωση της κατάστασης έβαλε τέλος σε μια μουσική διαδρομή σχεδόν μισού αιώνα, αφήνοντας πίσω μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της εποχής που οι Duran Duran κυριαρχούσαν στα μουσικά charts.

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