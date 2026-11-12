Η έκτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου, ενώ όλα οδηγούν στην Ελλάδα, το «καλύτερο σημείο για το τέλος»

Το πρώτο τρέιλερ για τη νέα σεζόν του «Emily in Paris» επιστρέφει στο ξεκίνημα της σειράς, όταν η τολμηρή ηρωίδα της Λίλι Κόλινς (Lily Collins) έκανε την εμφάνισή της στη γαλλική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Deadline.

Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο, αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή παράκαμψη για τη νεαρή κοπέλα από το Σικάγο εξελίχθηκε τελικά σε περιπέτεια ζωής με έρωτες όπως ο Gabriel (Λούκας Μπράβο) να περιπλέκονται από την Camille (Καμίλ Ραζά) αλλά και άλλες ρομαντικές σχέσεις με τον Alfie (Λούσιεν Λάβισκαουντ) και τον Marcello Muratori (Γιουτζίνιο Φρατζεσκίνι). Σε όλη αυτή τη διαδρομή, από διαφημιστικά με αερόστατα μέχρι αφέλειες στα μαλλιά, η Mindy Chen (Άσλεϊ Παρκ) ήταν πάντα στο πλευρό της Emily.

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Σύμφωνα με την περιγραφή της 6ης και τελευταίας σεζόν, «μπαίνοντας σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομαντισμού, η Emily αντιμετωπίζει καθοριστικές επιλογές που δοκιμάζουν την αφοσίωσή της. Αλλά καθώς απρόσμενες επαγγελματικές συγκρούσεις και μεταβαλλόμενες σχέσεις την αναγκάζουν να επαναξιολογήσει πού βρίσκεται το πραγματικό της μέλλον, πρέπει να κάνει μια τελευταία επιλογή ανάμεσα στην καριέρα, την καρδιά της και τη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι». Όλα οδηγούν στην Ελλάδα, το «καλύτερο σημείο για το τέλος», το οποίο είχε προϊδεάσει το φινάλε της 5ης σεζόν, όταν ο Gabriel έστειλε στην Emily μια καρτ ποστάλ από τη χώρα, καθώς βρήκε δουλειά σε ένα γιοτ.

Με δημιουργό, εκτελεστικό παραγωγό και σεναριογράφο τον Ντάρεν Σταρ (Darren Star), τα μέλη του καστ που επιστρέφουν επίσης για την τελευταία σεζόν της διάσημης σειράς είναι οι Σάμιουελ Άρνολντ (Samuel Arnold), Μπρούνο Γκουέρι (Bruno Gouery), Γουίλιαμ Αμπαντί (William Abadie), Μίνι Ντράιβερ (Minnie Driver) και Πολ Φόρμαν (Paul Forman).

Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Τόνι Ερνάντεζ (Tony Hernandez), Λίλι Μπερνς (Lilly Burns) και Άντριου Φλέμινγκ (Andrew Fleming).

Η σειρά είναι παραγωγή των Paramount Television Studios, Darren Star Productions και Jax Media.

Η 6η σεζόν του «Emily in Paris» κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου.