Ελλάδα

Φωτιά σε ηλεκτρικά πατίνια σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο στην Αθήνα – Δύο ελαφρά τραυματίες

Δύο άνδρες ηλικίας 35 και 19 ετών υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στον χώρο

Φωτιά σε ηλεκτρικά πατίνια σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο στην Αθήνα – Δύο ελαφρά τραυματίες

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

12/11/2026, 11:28
TANEA Newsroom
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δύο ηλεκτρικά πατίνια που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο χώρο επί της οδού Σπύρου Τρικούπη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε τη σχετική ενημέρωση για το περιστατικό περίπου στις 09:00 το πρωί στην Αθήνα. Βάσει των πληροφοριών που έχουν γίνει διαθέσιμες, δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 19 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι βρίσκονταν εντός του συγκεκριμένου χώρου την ώρα του συμβάντος, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα τους.

Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο προκειμένου να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, και η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στον χώρο.

Η φωτιά έσβησε άμεσα και στο σημείο κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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