Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη στην Πολίχνη – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να έχει υποστεί κάκωση κεφαλής από το χτύπημα του οχήματος

Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ δρόμος
13/11/2026, 15:55
TANEA Newsroom
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Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία 14χρονη κοπέλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Στρατού, όπου διερχόμενο όχημα παρέσυρε την ανήλικη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο για τη διακομιδή της 14χρονης στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε καλή κατάσταση, ενώ φέρεται να έχει υποστεί κάκωση κεφαλής.

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Θεσσαλονίκη Ιπποκράτειο παράσυρση Πολίχνη

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