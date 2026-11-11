Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 10χρονο στη Νεάπολη – Εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ

Το 10χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς φέροντας κακώσεις στο κεφάλι μετά τον απεγκλωβισμό του από πολίτες

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 10χρονο στη Νεάπολη – Εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ
11/11/2026, 17:18
TANEA Newsroom
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα σήμερα, Τετάρτη (11/11), στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 10χρονου παιδιού που παγιδεύτηκε κάτω από επιβατικό όχημα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 16:00 στη διασταύρωση των οδών Τσαλδάρη και Αμασίας, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε τον ανήλικο, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από ΙΧ αυτοκίνητο.

Στο σημείο έφτασαν εγκαίρως δύο δίκυκλα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ μαζί με ένα ασθενοφόρο. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε διασωστικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, η συνδρομή του οποίου δεν κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το παιδί είχε ήδη απεγκλωβιστεί από πολίτες.

Ο 10χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς φέροντας κακώσεις στο κεφάλι. Έως αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα.

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Θεσσαλονίκη παράσυρση τροχαίο

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