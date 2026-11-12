Ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε τη διοίκηση της ΚΕΔΕ ότι μετέτρεψε το συνέδριο σε προθάλαμο του Μαξίμου, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης απέρριψε τις αιτιάσεις περί νοθείας

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, χαρακτήρισε το Συνέδριο εξαιρετικά επιτυχημένο, αναδεικνύοντας την επιτυχία της διοργάνωσης, τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας και τον ουσιαστικό διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, ο κ Κυρίζογλου άσκησε κριτική στις εντάσεις και στις προσπάθειες αμφισβήτησης των συλλογικών διαδικασιών που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του ψηφίσματος, επισημαίνοντας, όπως είπε, ότι η διαφορετική άποψη είναι απολύτως θεμιτή, δεν μπορεί όμως να μετατρέπεται σε εργαλείο προσωπικών ή άλλων επιδιώξεων, ούτε να υπονομεύει το κύρος των αποφάσεων της Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στις αιτιάσεις περί νοθείας στην ψηφοφορία, «φωτογραφίζοντας» τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί, όταν δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένα στοιχεία, πλήττουν την αξιοπιστία των θεσμικών διαδικασιών και αδικούν τη συλλογική προσπάθεια των αιρετών. Τόνισε, δε, μεταξύ άλλων ότι είναι ανεπίτρεπτο και παράνομο να ζητείται αλλαγή στην διαδικασία ψηφοφορίας όταν είναι σε εξέλιξη.

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«Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ενότητα, σοβαρότητα και προσήλωση στα προβλήματά της, όχι πρακτικές που καλλιεργούν τη διχόνοια και αποπροσανατολίζουν από την ουσία εξυπηρετώντας προσωπικές ατζέντες», ήταν το σαφές μήνυμα του Προέδρου της ΚΕΔΕ.

Υπενθυμίζεται πως στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, παρέστη για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια, Πρωθυπουργός ενώ συμμετείχαν πολιτικοί αρχηγοί, έξι υπουργοί, επτά υφυπουργοί, περισσότεροι από έντεκα γενικοί γραμματείς, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΠ-ΟΤΑ.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για το «θριαμβευτικό Συνέδριο που κατέληξε σε μια πανωλεθρία. 17 χρόνια είχε να έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας. Ήρθε ο πρωθυπουργός και δεν ανακοινώθηκε επί της ουσίας τίποτα στα κρίσιμα ζητήματα. Με ευθύνη σας επιχειρήθηκε για όλα αυτά η ΚΕΔΕ να γίνει προθάλαμος του Μαξίμου. Παρουσιάσατε σχεδόν μια αρμονική σχέση αυτοδιοίκησης – κυβέρνησης εμφανίσατε και μια επίφαση διεκδικήσεων». Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε τη διοίκηση της ΚΕΔΕ, υποστηρίζοντας πως «περιφέρετε ως τρόπαιο, τα αποτελέσματα μιας ψηφοφορίας, ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τα έκτροπα σας. Διότι δεν καταφέρατε, κανένα, επί της ουσίας, αποτέλεσμα, γιατί η στάση η δική σας υπονομεύει την ενότητα των αιρετών».