Ολλανδία – Ελλάδα: Πού και πότε θα δείτε τη σημαντική αναμέτρηση της Εθνικής που μπορεί να δώσει πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου με οκτώ βαθμούς και η αναμέτρηση στο Άμστερνταμ μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά

Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της φετινής της πορείας στο Nations League δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ την Παρασκευή (13/11, 21:45), για την 5η αγωνιστική της League A. Οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με οκτώ βαθμούς και γνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα της μεταξύ τους αναμέτρησης μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, έχοντας δύο νίκες και δύο ισοπαλίες σε τέσσερις αγωνιστικές, με απολογισμό πέντε γκολ υπέρ και τρία κατά. Η Ολλανδία ακολουθεί επίσης με οκτώ βαθμούς, αλλά έχει σημειώσει επτά τέρματα και έχει δεχθεί πέντε. Η διαφορά των γκολ είναι εκείνη που χωρίζει προσωρινά τις δύο ομάδες, με τη Γερμανία να βρίσκεται στην τρίτη θέση με πέντε βαθμούς και τη Σερβία να παραμένει χωρίς βαθμό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, η πρώτη δυάδα του ομίλου εξασφαλίζει την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Έτσι, η αναμέτρηση στο Άμστερνταμ αποκτά χαρακτήρα άμεσης μονομαχίας για την κορυφή, χωρίς πάντως να αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για καμία από τις δύο πλευρές. Στην τελευταία αγωνιστική, στις 16 Νοεμβρίου, η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Σερβία, ενώ η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γερμανία.

Η ισοπαλία της Τούμπας έδειξε τις δυνατότητες της Εθνικής

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και την 1η Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, με την Ελλάδα να προηγείται με 2-0, αλλά να μην καταφέρνει να κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος. Ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό, ενώ ο Γιώργος Μασούρας έκανε το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Ολλανδία αντέδρασε μετά την ανάπαυλα και μείωσε στο 59′ με τον αρχηγό της, Βίρτζιλ φαν Ντάικ. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο 89ο λεπτό ο Τιγιάνι Ρέιντερς διαμόρφωσε το τελικό 2-2, στερώντας από την Ελλάδα μια νίκη που θα την είχε φέρει σε ακόμη καλύτερη θέση στη βαθμολογία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η εικόνα εκείνης της αναμέτρησης αποτελεί χρήσιμο σημείο αναφοράς για τη νέα συνάντηση. Η Ελλάδα είχε καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις στιγμές της, να χτυπήσει με ταχύτητα και να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Από την άλλη, η Ολλανδία είχε την κατοχή και την επιθετική πρωτοβουλία, αυξάνοντας την πίεσή της όσο περνούσε ο χρόνος.

Η Ολλανδία έχει την κατοχή, η Ελλάδα αναζητά τις στιγμές της

Η ομάδα του Τσάβι Ερνάντεθ διαθέτει ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου σε όλες τις γραμμές και αναμένεται να επιδιώξει τον έλεγχο της μπάλας από τα πρώτα λεπτά. Η παρουσία παικτών όπως οι Φαν Ντάικ, Ντάμφρις, Φρένκι ντε Γιονγκ, Τιγιάνι Ρέιντερς και Κόντι Χάκπο προσφέρει πολλές επιλογές στην ανάπτυξη και στην τελική προσπάθεια. Στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία, οι Ολλανδοί επικράτησαν με 2-1, φτάνοντας τους οκτώ βαθμούς και παραμένοντας αήττητοι στον όμιλο.

Διαφήμιση

Η πορεία της Εθνικής μέχρι τώρα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Η νίκη με 2-1 στη Σερβία, η ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία και το 0-0 απέναντι στη Γερμανία αποτυπώνουν την ανταγωνιστικότητα που έχει παρουσιάσει η ομάδα. Το ζητούμενο στο Άμστερνταμ είναι να συνδυάσει την αμυντική συνέπεια με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει.

Η αναμέτρηση Ολλανδία – Ελλάδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 21:45, και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ALPHA και από το NovaSports Start.