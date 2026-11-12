Ουκρανία: Νέα προβλήματα στο Starlink την ώρα που αμερικανοί απεσταλμένοι συναντούν τον Πούτιν

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν ξανά «συστηματικούς» περιορισμούς στη χρήση του Starshield, της στρατιωτικής έκδοσης του δορυφορικού δικτύου Starlink, γεγονός που δυσχεραίνει την αναχαίτιση ρωσικών drones. Ο Ζελένσκι, μιλώντας σε ευρωπαίους ηγέτες στο Δουβλίνο, ανέφερε ότι η Ουκρανία επιδιώκει να επιλύσει το ζήτημα με την αμερικανική πλευρά, προσθέτοντας ωστόσο πως «κάποια πράγματα» είναι ήδη σαφή: «Αν κάποιος στην Αμερική λαμβάνει αποφάσεις που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν το ουκρανικό έδαφος σαν να μην είναι ουκρανικό, τότε αυτό μας δείχνει προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα». Δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το Starshield, προϊόν της SpaceX του Έλον Μασκ, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο επικοινωνίας στο μέτωπο. Αντίστοιχο πρόβλημα συνδεσιμότητας είχε καταγραφεί στα τέλη Οκτωβρίου, διαρκώντας περίπου μία εβδομάδα, χωρίς να διευκρινιστεί ποιος έδωσε την εντολή για τους περιορισμούς. Κατά τον Ζελένσκι, η τρέχουσα διακοπή διαρκεί αρκετές ημέρες και «βοηθά τους Ρώσους να σκοτώνουν περισσότερους Ουκρανούς και να πραγματοποιούν πιο ακριβή πλήγματα κατά της Ουκρανίας».

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Η συνάντηση στη Μόσχα

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν στη Μόσχα με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι. Οι απεσταλμένοι αναμένεται να μεταβούν στο Δουβλίνο για συνομιλίες με τον Ζελένσκι. Ρωσικά μέσα μετέδωσαν εικόνες από την υποδοχή των Αμερικανών από τον Κίριλ Ντμίτριεφ, ενώ ακολούθησε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τον Πούτιν και τρεις ανώτερους συμβούλους του.

Ο Πούτιν ζήτησε να μεταφερθεί η «ευγνωμοσύνη» του στην αμερικανίδα Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, για τη συμμετοχή της στην εκεχειρία του προηγούμενου μήνα στην περιοχή της Χερσώνας, η οποία επέτρεψε την εκκένωση αμάχων από την κατεχόμενη πόλη Ολέσκι. Παράλληλα, πρότεινε πενθήμερη εκεχειρία για την Κωνσταντινівκα στο Ντονέτσκ. Ο ουκρανός σύμβουλος Ντμίτρι Λίτβιν εξέφρασε επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι «δεδομένου ότι έφεραν εξοπλισμό και εναλλάξαν στρατεύματα στο Ολέσκι υπό το πρόσχημα ανθρωπιστικής επιχείρησης, είναι σαφές τι θέλουν στην Κωνσταντινівκα».

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Το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας

Οι συνομιλίες αφορούν την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης. Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι «απαράδεκτη», καλώντας τις ΗΠΑ να εμπλακούν με την Ευρώπη «ώστε οι Ευρωπαίοι να αποφασίσουν τι πραγματικά θέλουν: ειρήνη ή πόλεμο». Παρά τις ρωσικές αντιρρήσεις, ο Κούσνερ ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον Πούτιν να «δώσει την ευλογία του» για τη συμμετοχή ευρωπαίων εκπροσώπων σε μελλοντικές συζητήσεις. Ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Άμπου Ντάμπι, δήλωσε ότι τα μέρη έχουν «πλησιάσει στην επίτευξη ειρήνης», προσθέτοντας ότι «πολλά εξαρτώνται από την Ουκρανία, από τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και από το αν η Ευρώπη έρθει στα συγκαλά της».