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Γιαν Ντιομαντέ: Μοίρασε χρήματα και φρούτα σε μικρούς φιλάθλους στην Ακτή Ελεφαντοστού (vid)

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής προσέφερε σε κάθε παιδί που βρισκόταν έξω από το προπονητικό κέντρο ένα καλάθι με φρούτα και το ποσό των 10.000 φράγκων CFA σε μετρητά

Γιαν Ντιομαντέ: Μοίρασε χρήματα και φρούτα σε μικρούς φιλάθλους στην Ακτή Ελεφαντοστού (vid)

CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 / ΑΕΚ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

12/11/2026, 18:48
TANEA Newsroom
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2 λεπτά

Μια διαφορετική πλευρά του έδειξε ο Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο για μια όμορφη κίνηση προς τους μικρούς φιλάθλους της πατρίδας του. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης μοίρασε χρήματα και καλάθια με φρούτα σε παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο νεαρός εξτρέμ βρίσκεται στην πατρίδα του για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ενόψει των αναμετρήσεων με την Γκάμπια. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αρκετοί νεαροί φίλαθλοι περίμεναν έξω από τις εγκαταστάσεις, hoping να δουν από κοντά τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Μόλις τους αντιλήφθηκε, ο Ντιομαντέ πλησίασε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και άρχισε να τους προσφέρει χαρτονομίσματα, σε μια αυθόρμητη κίνηση που καταγράφηκε σε βίντεο από το τοπικό μέσο Le Media 100Filtre και στη συνέχεια διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δώρο των 10.000 φράγκων CFA

Ένας από τους νεαρούς φιλάθλους αποκάλυψε ότι ο Ιβοριανός ποδοσφαιριστής τού έδωσε ένα καλάθι με φρούτα, αλλά και ένα χαρτονόμισμα αξίας 10.000 φράγκων CFA, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 15 ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, δεν ήταν ο μοναδικός που έλαβε κάποιο δώρο, καθώς ο Ντιομαντέ προσέφερε χρήματα και σε άλλα παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο.

Η πρωτοβουλία του προκάλεσε θετικά σχόλια στην πατρίδα του, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι δεν ξέχασε τους νεαρούς φιλάθλους που τον στηρίζουν.

Ο 19χρονος διανύει μια σημαντική περίοδο στην καριέρα του, έχοντας πραγματοποιήσει το άλμα από τη Λειψία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή τη φορά, όμως, κέρδισε την προσοχή όχι για κάποια αγωνιστική του ενέργεια, αλλά για την κίνησή του προς τα παιδιά της Ακτής Ελεφαντοστού.

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Ακτή Ελεφαντοστού Γιαν Ντιομαντέ παιδιά Ρεάλ Μαδρίτης

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