Ο ομοσπονδιακός προπονητής υποστήριξε πως είναι «χάσιμο χρόνο» να δικαιολογεί τον λόγο που αφήνει τέσσερις παίκτες εκτός αποστολής σε κάθε αγώνα

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του όταν ρωτήθηκε για τον αποκλεισμό του Μπάμπη Κωστούλα από την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική του Nations League, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να δηλώνει πως τέτοιου είδους ερωτήματα είναι εκτός τόπου και χρόνου.

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Συγκεκριμένα ο Γιοβάνοβιτς είπε:

«Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Το να συζητάμε παραμονή παιχνιδιού, εάν και για κάποιο λόγο έμενε έξω.

Οποιονδήποτε και να άφηνα έξω θα με ρωτούσατε, νομίζω πως θα μπορούσατε να κάνετε πιο καλές ερωτήσεις, γιατί βρισκόμαστε σε μία φάση σημαντική για όλους μας.

Το λιγότερο είναι ποιοι είναι έξω, το περισσότερο είναι να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας.

Όλοι έχουν πάρει ευκαιρίες, όλοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα, και οι εντός και οι εκτός αποστολής, ανάλογα με το παιχνίδι και με τις απαιτήσεις.

Κάνω τις επιλογές μου, ανάλογα τι μπορεί να προκύψει σ’ ένα παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα που βγαίνει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, να κάνει τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

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Πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, να συζητάμε για θετικά πράγματα. Το αν είναι ένας παίκτης έξω, και την άλλη μέσα θα με ρωτήσετε γιατί ένας άλλος παίκτης είναι εκτός.

Τις ευθύνες τις παίρνω εγώ, την κριτική, αν κάποια πράγματα δεν θα πάνε καλά, θα την δεχθώ εγώ.

Είναι χάσιμο χρόνο όταν ένας προπονητής έχει 23 παίκτες και τέσσερις πρέπει να αφήσει έξω, να δικαιολογεί τον λόγο που τους αφήνει εκτός.

Είμαι χαρούμενος με όλα τα παιδιά, απλά οι απαιτήσεις κάποιων παιχνιδιών είναι διαφορετικές».