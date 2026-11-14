Ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία παρέμβαση στην υλοποίηση του έργου, ενώ στο πεδίο το γαλλικό πλοίο συνεχίζει τις εργασίες

Κύκλο κατ’ ιδίαν ενημερώσεων των πολιτικών αρχηγών θα πραγματοποιήσει σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, εν μέσω της τουρκικής προκλητικότητας μέσω NAVTEX και αντι-NAVTEX, αλλά και της οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό.

Από το βήμα του διεθνούς στρατηγικού φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, διαμηνύοντας πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία παρέμβαση στην υλοποίηση ενός έργου ευρωπαϊκής και στρατηγικής σημασίας.

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«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Η Ελλάδα έχει χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για την έρευνα και την τοποθέτηση της καλωδιακής γραμμής. Το έργο προχωρά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αξιώσεις από πολλά κράτη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνδεσιμότητα είναι ουσιαστικά η προϋπόθεση για την ευημερία στο μέλλον».

Την ίδια ώρα, παρά τον «πόλεμο» των αναγγελιών, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει με χαμηλή ταχύτητα τις εργασίες βυθομέτρησης νότια της Καρπάθου, ακολουθώντας τις συντεταγμένες της ελληνικής NAVTEX. Σε κοντινή απόσταση πλέει διαρκώς η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος», ενώ η τουρκική φρεγάτα περιορίζεται στην παρακολούθηση των κινήσεων από μεγάλη απόσταση.

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Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση και παρέμβαση Σαμαρά

Οι σημερινές ενημερώσεις του Έλληνα ΥΠΕΞ πραγματοποιούνται στη σκιά της έντονης κριτικής που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς:

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για ενίσχυση του αναθεωρητισμού εις βάρος του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας την ανάγκη εθνικής συνεννόησης: «Έχουμε χρέος, με μετριοπάθεια, με ομοψυχία, να εργαζόμαστε όλοι μας για την ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και για την προστασία της ιστορίας μας».

Στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, επανέφερε το αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, υποστηρίζοντας ότι οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις δεν μπορούν να το υποκαταστήσουν, ενώ ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το περιεχόμενο των ρηματικών διακοινώσεων.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αμφισβήτησε την κυβερνητική εξήγηση για την ενημέρωση περί ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία αξιοποιεί ήδη το σχετικό έγγραφο ως απόδειξη αναγνώρισης δικαιοδοσίας της στην περιοχή.

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Ο Κυριάκος Βελόπουλος επέκρινε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της αναφορικά με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο και το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, ενώ ο Δημήτρης Νατσιός, από τη Νίκη ζήτησε μέσω ανάρτησής του στο X τη δημοσιοποίηση όσων συμφωνήθηκαν, σημειώνοντας πως «η εθνική κυριαρχία δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι».

Παρέμβαση με αιχμηρό τόνο πραγματοποίησε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook έκανε λόγο για «εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους», «γκριζάρισμα» ελληνικών περιοχών και ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις «Πρέσπες του Αιγαίου».