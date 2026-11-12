Rimac: Οριστική διακοπή παραγωγής του ηλεκτρικού Nevera στα τέλη του 2026

Η συνολική παραγωγή του μοντέλου θα περιοριστεί σε 51 οχήματα και 20 μονάδες της έκδοσης Nevera R, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Mate Rimac για το τέλος της σειράς στα τέλη του 2026

Η Rimac ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει οριστικά την παραγωγή του ηλεκτρικού μοντέλου Nevera στα τέλη του 2026. Η εταιρεία προχωρά σε αυτή την απόφαση έχοντας κατασκευάσει τελικά λιγότερα από τα μισά αυτοκίνητα που προέβλεπε ο αρχικός της σχεδιασμός, παρά το γεγονός ότι το όχημα σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις και κατέρριψε δεκάδες ρεκόρ ταχύτητας.

Η Rimac Nevera ολοκληρώνει την εμπορική της πορεία στην αγορά νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά αναμενόμενο. Το ηλεκτρικό hypercar, το οποίο αποτέλεσε το όχημα που έφερε την κροατική εταιρεία στο προσκήνιο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, θα σταματήσει οριστικά να παράγεται μέχρι το τέλος του 2026. Η συνολική παραγωγή του συγκεκριμένου μοντέλου θα περιοριστεί σε μόλις 71 αυτοκίνητα συνολικά, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο ζωής του οχήματος στην αγορά.

Την απόφαση για τον περιορισμό της παραγωγής επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Mate Rimac. Ο ίδιος προχώρησε στην αποκάλυψη ότι η συνολική παραγωγή των οχημάτων θα περιοριστεί συγκεκριμένα σε 51 μονάδες του μοντέλου Nevera και σε 20 μονάδες της έκδοσης Nevera R. Αυτή την περίοδο, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κατασκευάζονται τα τελευταία δέκα αυτοκίνητα της ισχυρότερης έκδοσης. Τα εν λόγω οχήματα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

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