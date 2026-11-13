Η Renault προγραμματίζει να προσφέρει συνολικά 26 νέα μοντέλα μέσα στην επόμενη τετραετία, στοχεύοντας σε πωλήσεις που θα ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια οχήματα το 2030

Μεγαλεπήβολο είναι το νέο στρατηγικό πλάνο της Renault, η οποία θέτει ως στόχο να έχει έως το 2030 συνολικά 12 νέα μοντέλα. Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει τον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας της, καθώς και τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας full hybrid E-Tech, η οποία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και μετά το 2030, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η γαλλική φίρμα προγραμματίζει να προσφέρει συνολικά 26 νέα μοντέλα μέσα στην επόμενη τετραετία. Στο πλαίσιο αυτού του ευρύτερου σχεδιασμού, η Renault θέτει ως στόχο για το 2030 την επίτευξη πωλήσεων που θα ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια οχήματα.

Επίσης, το νέο της πλάνο προβλέπει πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως, εκ των οποίων το 50% εκτός Ευρώπης.

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Νέα πρόταση στα ηλεκτρικά είναι και αυτή του νέου Dacia Spring που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα RG-EV της Renault Group για μικρά οχήματα, αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία του ομίλου.

Σχετικά με το σύστημα κίνησης του οχήματος, αυτό βασίζεται σε μια μπαταρία τεχνολογίας LFP, δηλαδή λίθιου-σιδήρου-φωσφορικού, η οποία διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh. Η συγκεκριμένη μπαταρία παρέχει αυτονομία που φτάνει έως και τα 250 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες κίνησης, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Παράλληλα, το όχημα εξοπλίζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος αποδίδει ισχύ 80 ίππων και προσφέρει ροπή της τάξεως των 175 Nm.