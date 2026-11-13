Τρία νέα, μικρά ηλεκτρικά ταμμένα στα στενά των πόλεων

Ευτυχώς, η νέα γενιά μικρών μοντέλων αρχίζει να ανθεί στις αγορές (είχαν μια μεγάλη απουσία τα τελευταία χρόνια), δίνοντας την ευκαιρία στους αγοραστές να επιλέξουν προτάσεις που έχουν ως βασικό ταλέντο να κάνουν… πιρουέτες στις πηγμένες πόλεις χωρίς να «στραμπουλίζουν» την τσέπη των αγοραστών. Σε αυτό το νέο πεδίο, οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες και πολυτάλαντες σε επιδόσεις (ελέω της ηλεκτροκίνησης και του εξοπλισμού) με διαστάσεις που θα βγάλουν τον οδηγό τους ασπροπρόσωπο.

HYUNDAI INSTER

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Στις νέες προτάσεις που έχει ήδη γίνει best seller είναι και αυτή του Hyundai Inster. Το νέο μοντέλο λανσάρεται σε ήδη δελεαστική τιμή, με άνετους χώρους, που θυμίζουν ένα πολυμορφικό κόμπακτ διαστάσεων. Στο εσωτερικό του ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται όλες τις λειτουργίες μέσω του πίνακα οργάνων με οθόνη 10,25 ιντσών και της κεντρικής οθόνης αφής infotainment, επίσης 10,25 ιντσών. Ο χώρος αποσκευών είναι 280 λίτρα. Το Hyundai Inster φέρει μπαταρία 42 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 327 χιλιόμετρα, καλύπτοντας με ευκολίες τις αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις, μετακίνησης χωρίς ενδιάμεση φόρτιση. Ωστόσο υπάρχει και η έκδοση Long Range με μπαταρία 49 kWh και αυτονομία έως 370 χιλιόμετρα (WLTP). Ο ηλεκτροκινητήρας στη βασική έκδοσή του αποδίδει 97 ίππους και στην αυξημένης αυτονομίας 115 ίππους. To μικρό ηλεκτρικό στον δρόμο έχει την άνεση να κινείται οικονομικά, κρατώντας την αυτονομία του σε ιδανικά πλαίσια, με όπλο το αποδοτικό σύστημα ανάκτησης της ενέργειας – αυτοκίνητο κομμένο και ραμμένο για το μποτιλιάρισμα. Η «χαρισματική» ροπή του ηλεκτρομοτέρ δίνει ένα ισχυρό αβαντάζ στις σπιρτόζικες επιδόσεις του ενώ στον δρόμο σού δίνει την αίσθηση ότι οδηγείς ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας.

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ΝISSAN MICRA

To νέο Nissan Micra αλλάζει ριζικά για χάρη της ηλεκτροκίνησης με ένα άκρως συμπαθητικό παρουσιαστικό. Το νέο Micra πατάει στην πλατφόρμα AmpR Small-car και προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh για αυτονομία έως και 317 km και 52 kWh για αυτονομία έως και 416 km, ενώ η ταχεία φόρτιση 100kW επιτρέπει φόρτιση από 15% σε 80% σε μόλις 30 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για την αστική μετακίνηση όσο και για απολαυστικές διαδρομές εκτός πόλης.

Η προηγμένη τεχνολογία του έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο απλή και άνετη. Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες της Google προσφέρουν άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store, ενώ η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως η κατάσταση φόρτισης, η αυτονομία και η θερμοκρασία καμπίνας, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, διαισθητική και πλήρως συνδεδεμένη οδηγική εμπειρία.

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RENAULT TWINGO

Το Renault Twingo ETech electric, που συγκαταλέγεται στους 7 φιναλίστ του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027», έχει κάνει τη ζωή των νέων οδηγών του πιο αγχολυτική και διασκεδαστική. Για την κίνησή του φροντίζει ένας ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 82 ίππους και αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία LFP, με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh και αυτονομία έως 263 χλμ. (WLTP). Σύμφωνα με τη Renault, το μικρό μοντέλο μπορεί να φορτίζει σε περίπου 2ώρες και 45 λεπτά σε μονοφασικό wallbox 7,4 kW, ενώ το πακέτο Advanced Charge (έρχεται στάνταρ) επιτρέπει ταχυφόρτιση DC έως 50 kW, με χρόνο για το 15% – 80% τα 28 λεπτά. Η μέγιστη τελική του ταχύτητα είναι τα 130 χλμ./ώρα. Στο εσωτερικό του είναι ιδιαίτερα πρακτικό. Κάτι που δεν μαρτυρούν οι κόμπακτ διαστάσεις του. Το γαλλικό μοντέλο έχει μήκος 3,78 μέτρα και μεταξόνιο 2,49 μέτρα.

Παρά τις μικρές διαστάσεις του, το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 360 λίτρα με τα πίσω καθίσματα ανασηκωμένα, ή έως και 1.000 λίτρα με την πίσω σειρά αναδιπλωμένη.