Eχουν περάσει 30 και πλέον χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Twingo, ενός ριζοσπαστικού μοντέλου, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν έως τότε οι φίρμες τα οχήματα πόλης. Ηταν μικρό, πρακτικό και οικονομικό, προσηλωμένο στις αστικές μετακινήσεις! Σήμερα, με 30 χρόνια εμπειρίας και 3,75 εκατ. πωλήσεις σε 25 χώρες, το μικρό μοντέλο έχει γράψει τη δική του ιστορία στις αστικές μετακινήσεις.

H Renault αποκάλυψε το νέο Twingo, που αισίως πατάει στην τέταρτη γενιά του, έχοντας μια ισχυρή εμπορική παρακαταθήκη. Θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό, που πατάει στη συνταγή που γνωρίσαμε στο 5αρι, με τη ρετρο-φουτουριστική του σχεδίαση, θέτοντας στη διάθεση του σύγχρονου οδηγού ένα future classic αυτοκίνητο, που κάνει τις αστικές, σίγουρα ξεχωριστές και άκρως οικονομικές με σύμμαχο την ηλεκτροκίνηση.

Θα πλαισιώσει ήδη μια πλούσια γκάμα σε ηλεκτρικά μοντέλα της Renault, όπως το νέο 5- Tech, το 4 Ε-Τech αλλά και το νέο Clio, μοντέλα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.

H Renault παρουσίασε επίσημα την τέταρτη γενιά του Twingo, η οποία είναι αμιγώς ηλεκτρική. Το αυτοκίνητο σχεδιαστικά δεν διαφοροποιείται από το πρωτότυπο, με τον σχεδιασμό να αντλεί έμπνευση από το πρώτο Twingo της δεκαετίας του 1990.

Είναι τετράπορτο, με τα πίσω παράθυρα να μην κατεβαίνουν αλλά να ανοίγουν προς τα έξω. Έχει μήκος 3,789 μέτρα, πλάτος 1,72 μέτρα, ύψος 1,491 μέτρα και μεταξόνιο 2,493 μέτρα.

ο νέο Twingo θα φέρει τη νέα πλατφόρμα AmpR Small, με την αυτονομία του να βασίζεται στη νέα μπαταρία LFP 27,5 kWh με ηλεκτροκινητήρα 82 ίππων/170 Nm. Η τελική αγγίζει τα 130 χλμ./ώρα, ενώ η μέγιστη αυτονομία ανέρχεται σε 263 χλμ. και η ισχύς φόρτισης DC στα 50 kW, προσφέροντας 10-80% εντός μόλις μισής ώρας