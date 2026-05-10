χάκερ, δίκτυα πληροφοριών και επιχειρήσεις ψηφιακού πολέμου αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Μέσης Ανατολής. Η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν διεξάγεται πλέον μόνο στη θάλασσα, στους ουρανούς ή στα διπλωματικά παρασκήνια. Ένα νέο, αόρατο αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο πεδίο μάχης εξελίσσεται ταυτόχρονα στον κυβερνοχώρο, όπου ομάδες, δίκτυα πληροφοριών και επιχειρήσεις ψηφιακού πολέμου αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Μέσης Ανατολής.

Στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων βρίσκεται η ιρανική ομάδα χάκερ «Handala», η οποία ισχυρίζεται ότι κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα αξιωματικών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να μεταφέρει κρίσιμες πληροφορίες στην Τεχεράνη σχετικά με τις κινήσεις και τις θέσεις αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μία εξαιρετικά τεταμένη περίοδο, καθώς η περιοχή του Περσικού Κόλπου βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς ανάφλεξης. Σύμφωνα με ιρανικές καταγγελίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων και παράκτιων περιοχών κοντά στο Τζασκ, στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο Σιρίκ και στο νησί Κεςμ. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο «νόμιμης άμυνας» και προστασίας της ναυσιπλοΐας.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Handala εμφανίστηκε μέσω Telegram υποστηρίζοντας ότι διαθέτει δεδομένα υψηλής στρατηγικής αξίας για τις αμερικανικές δυνάμεις. Η ομάδα ανακοίνωσε ότι κατάφερε να παραβιάσει συσκευές αξιωματικών του αμερικανικού Ναυτικού και να συλλέξει πληροφορίες για διαδρομές πλοίων, θέσεις μάχης και πιθανούς επιχειρησιακούς στόχους. Σύμφωνα με τους ίδιους τους χάκερ, τα δεδομένα αυτά μεταβιβάστηκαν στον λεγόμενο «Άξονα της Αντίστασης», δηλαδή στο δίκτυο οργανώσεων και συμμάχων που συνδέονται με την Τεχεράνη, όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και άλλες φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές.

Η ομάδα πήρε το όνομά της από τον διάσημο παλαιστινιακό χαρακτήρα κόμικ «Handala», δημιούργημα του σκιτσογράφου Νατζί αλ-Αλί. Ο μικρός ξυπόλητος ήρωας, που απεικονίζεται πάντα γυρισμένος με την πλάτη και τα χέρια σταυρωμένα, θεωρείται διαχρονικό σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης και της αραβικής πολιτικής διαμαρτυρίας.

Η Handala εμφανίστηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς το 2023, όμως η δραστηριότητά της έχει ενταθεί σημαντικά μέσα στο 2026, καθώς η κρίση μεταξύ

Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ βαθαίνει. Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι, παρότι παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη hacktivist ομάδα», λειτουργεί στην πραγματικότητα πολύ κοντά στους μηχανισμούς της ιρανικής στρατηγικής κυβερνοπολέμου.

Η δράση της θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης «υβριδικής πολεμικής στρατηγικής» του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στη συνδυασμένη χρήση στρατιωτικών, παραστρατιωτικών και ψηφιακών επιχειρήσεων, επιδιώκοντας να αντισταθμίσει τη συμβατική στρατιωτική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν βασικό κομμάτι αυτής της στρατηγικής. Αντί για άμεση σύγκρουση μεγάλης κλίμακας, το Ιράν προτιμά συχνά ασύμμετρες επιχειρήσεις: επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, παραβιάσεις επικοινωνιακών δικτύων, διαρροές πληροφοριών, επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου και ψηφιακές εκστρατείες εκφοβισμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η Handala δεν περιορίστηκε μόνο στην υποκλοπή δεδομένων. Η ομάδα φέρεται να έστειλε απειλητικά μηνύματα μέσω WhatsApp σε Αμερικανούς στρατιωτικούς, καλώντας τους ουσιαστικά να «αποχαιρετήσουν τις οικογένειές τους», ενώ παράλληλα ανέλαβε την ευθύνη για κυβερνοεπιθέσεις σε αμερικανικές αμυντικές και τεχνολογικές εταιρείες.

Ανάμεσα στους στόχους που αναφέρονται περιλαμβάνεται και η αμερικανική εταιρεία Stryker, ενώ υπάρχουν αναφορές για παραβιάσεις λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων με στόχο την εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης και κακόβουλων προγραμμάτων.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο για τις δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας είναι ότι ο κυβερνοπόλεμος δεν λειτουργεί πλέον ως δευτερεύον εργαλείο, αλλά ως βασικός επιχειρησιακός πολλαπλασιαστής ισχύος. Εάν πράγματι η Handala απέκτησε πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα αμερικανικών ναυτικών μονάδων, τότε η υπόθεση αποκτά τεράστια στρατηγική σημασία, ιδιαίτερα σε μία περιοχή όπως τα Στενά του Ορμούζ, όπου κινείται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά σημεία στον πλανήτη. Από εκεί διέρχεται τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που μετατρέπει κάθε στρατιωτική ή κυβερνοπολεμική ένταση στην περιοχή σε ζήτημα παγκόσμιας οικονομικής ασφάλειας.

Η σημερινή κρίση αποκαλύπτει επίσης κάτι βαθύτερο: ότι οι σύγχρονες συγκρούσεις δεν περιορίζονται πλέον σε στρατούς και στόλους. Η πληροφορία, τα δεδομένα, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα κινητά τηλέφωνα και τα δίκτυα κυβερνοασφάλειας μετατρέπονται σε πεδία μάχης εξίσου σημαντικά με τα παραδοσιακά όπλα.

Και σε αυτόν τον νέο πόλεμο, οργανώσεις όπως η Handala φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως το ψηφιακό «μακρύ χέρι» του Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.