Ο Άρης μπαίνει από σήμερα στην τελική τριάδα αγώνων για τη σεζόν. Ματς που έχασαν την ουσία τους μετά τον τελικό του Κυπέλλου, αλλά με τους Θεσσαλονικείς να δημιουργούν τα δικά τους κίνητρα. Και κυρίως ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Ο Έλληνας τεχνικός δίνει τη δική του μάχη να… κρατήσει την ομάδα, όπως παραδέχθηκε μιλώντας και στη Nova στο πλαίσιο της σημερινής αναμέτρησης κόντρα στον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ.

Όπως τόνισε ο ίδιος, στο αξιακό σύστημα του Αρη δεν χωράει η ήττα. Σε όλα τα παιχνίδια αυτή η ομάδα παίζει για τη νίκη. Ερωτώμενος πώς βιώνουν ο ίδιος και οι παίκτες του όλη αυτή την κατάσταση, όμως, να παίζουν χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό αντίκρισμα, τώρα που το έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως, απάντησε: «Τα συναισθήματά μας είναι ανάμεικτα. Από τη μία δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, που υπήρχε όσον αφορά στην κατάκτηση της πέμπτης θέσης για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από την άλλη, όπως έχω πει σε όλους τους τόνους, ο Αρης πρέπει να παίζει για τη νίκη ακόμη και στα φιλικά παιχνίδια. Εμείς πρέπει και τις επόμενες τρεις αγωνιστικές να συνεχίσουμε αυτό έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Δηλαδή, μέχρι την τελευταία αγωνιστική πρέπει να αγωνιζόμαστε με πάθος, με διάθεση και εννοείται επιθετικά! Πρέπει να συνεχίσουμε πάνω στις αρχές της ομάδας, όπως το επιβάλλει η ιστορία του συλλόγου».

Στην (αδόκιμη μεν, αλλά ρεαλιστική) ερώτηση, αν οι παίκτες του «κρατιούνται» ψυχολογικά, είπε: «Προσπαθούμε να τους κρατήσουμε! Προσπαθούμε να το κάνουμε ποικιλοτρόπως. Δεν είναι, όμως, εύκολο… Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του περασμένου Ιουνίου τη σεζόν, η οποία κατέληξε να είναι μη επιτυχημένη. Άρα, τώρα που έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου περίπου και απομένουν κάποιες ημέρες να τελειώσει το πρωτάθλημα, χωρίς να υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν είναι το πιο απλό να τους κρατήσουμε. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, τα παιδιά σέβονται τη μεταξύ μας σχέση και τους εαυτούς τους, γιατί τους αφορά άμεσα να έχει η ομάδα καλή εικόνα μέχρι και την τελευηταία αγωνιστική».

Ο Γρηγορίου ρωτήθηκε πόσο πολύ χάρηκε με την εικόνα της ομάδας στο Παγκρήτιο, στον περασμένο αγώνα με τον ΟΦΗ, βγάζοντας από την εξίσωση τον παράγοντα ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό αντίκρισμα της νίκης που πήραν οι “κίτρινοι” εκεί. Τόνισε: «Χάρηκα και με την εικόνα της ομάδας στο Παγκρήτιο! Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό τις πολύ καλές εμφανίσεις και τη διαφοροποίηση του αγωνιστικού μας στιλ. Είμαστε, πλέον, μια ομάδα που θέλουμε να πιέζουμε ψηλά και να κλέψουμε μπάλες στο αντίπαλο μισό. Είμαστε μια ομάδα, η οποία, στο μέτρο του δυνατού για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε στη σεζόν, έχουμε αρχή, μέση και τέλος. Οι παίκτες έχουν αρχίσει εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα να αντιλαμβάνονται το πλάνο. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή δεν έρχονταν τα επιθυμητά αποτελέσματα, για πολλούς και διάφορους λόγους, ακόμη και… μεταφυσικούς, η υπομονή μας και η επιμονή μας στο να είμαστε πιστοί στο πλάνο μας δικαίωσε. Οδήγησε αυτά τα παιδιά να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο και να έρθουν θετικά αποτελέσματα, που επιβεβαιώνουν ότι βελτιωθήκαμε. Θα το συνεχίσουμε αυτό μέχρι το τέλος!».

Στον προπονητή του Αρη τέθηκε το ζήτημα, αν γίνεται μια αξιολόγηση του ρόστερ στα τελευταία αυτά παιχνίδια που απομένουν για το φινάλε της σεζόν, μιας και οι συνθήκες το επιτρέπουν. Υπερθεμάτισε, λέγοντας: «Ναι! Στα επόμενα δύο παιχνίδια, μάλιστα, θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις επιλογές μας, για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για όλο το ρόστερ. Θα γίνουν περισσότερες αλλαγές στα δύο τελευταία παιχνίδια».

Σχετικά με τον σημερινό αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ σημείωσε: «Περιμένω ότι μεταξύ μας παιχνίδι θα είναι ανάλογο με αυτό που ήταν στο Παγκρήτιο την περασμένη εβδομάδα, με τη διαφορά ότι ο ΟΦΗ θα είναι πιο συγκεντρωμένος και θα έρθει στην έδρα μας για μια άτυπη ρεβάνς. Θα χρειαστεί να κάνουμε ακόμη περισσότερη δουλειά, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για γκολ και να βρούμε τον τρόπο να σκοράρουμε. Πρέπει να έχουμε ισορροπία ανασταλτικά κι επιθετικά, για να φτάσουμε στη νίκη».