Αυστηρότεροι έλεγχοι ΚΤΕΟ θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανανέωσης του στόλου οχημάτων, ενώ οι νέες ρυθμίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποχρεωτική απόσυρση χιλιάδες παλαιότερα οχήματα, καθώς θέτουν αυστηρότερα όρια στους τεχνικούς ελέγχους.

Σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές συντονίζουν μια κοινή πρωτοβουλία για την ανανέωση του στόλου, ο οποίος σε πολλές χώρες έχει πλέον ξεπεράσει τα 15 έτη μέσης ηλικίας. Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς το 2025 η μέση ηλικία των οχημάτων που κυκλοφορούσαν στους δρόμους ανήλθε στα 17,8 έτη.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αδυναμία πολλών ιδιοκτητών να προχωρήσουν στην αγορά νέου αυτοκινήτου, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους και μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.

Νέος έλεγχος μικροσωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο μικροσωματιδίων για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει ένα σημαντικό θεσμικό κενό, ενισχύοντας τη δράση κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι νέες διατάξεις εισάγουν για πρώτη φορά συνολικό έλεγχο μικροσωματιδίων σε πετρελαιοκίνητα οχήματα προδιαγραφών Euro 5, Euro 6, Euro VI και νεότερα. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, αλλά και κατά την έκδοση Κάρτας Καυσαερίων ή τους οδικούς ελέγχους, πέρα από τη μέτρηση του συντελεστή θολερότητας «Κ», θα πραγματοποιείται και μέτρηση εκπομπών μικροσωματιδίων.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο καθορίζεται στο 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό (cm³). Στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και η μείωση της ρύπανσης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η επιβάρυνση από τα diesel παραμένει υψηλή.

Πότε τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση

Η νέα διαδικασία επιτρέπει τον εντοπισμό οχημάτων με προβληματικά ή αφαιρεμένα φίλτρα μικροσωματιδίων (DPF), τα οποία μέχρι σήμερα περνούσαν τον έλεγχο χωρίς να ανιχνεύεται η πραγματική τους συμβολή στη ρύπανση.

Η ρύθμιση αφορά οχήματα κατηγορίας Euro 5 και Euro 6 με πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς και Euro VI με πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά την 1η Ιουλίου 2027, προσφέροντας μεταβατικό διάστημα προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και αγορά.

Ως συνέπεια της αυστηροποίησης των ελέγχων, εκτιμάται ότι χιλιάδες οχήματα που σήμερα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική απόσυρση, εφόσον δεν καταφέρουν να περάσουν τους νέους τεχνικούς ελέγχους.