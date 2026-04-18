Η αντίστροφη μέτρηση για τα παλαιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους έχει ήδη ξεκινήσει. Στις Βρυξέλλες επεξεργάζονται ένα σαρωτικό σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον χάρτη της αυτοκίνησης, θέτοντας αυστηρά κριτήρια για το πότε ένα όχημα παύει να θεωρείται λειτουργικό και αντιμετωπίζεται πλέον ως «απόβλητο». Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πίεσης, καθώς ο γερασμένος στόλος της, με μέση ηλικία τα 17,3 έτη, την καθιστά την πιο «ευάλωτη» χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επικείμενες αλλαγές.

Είναι Υποχρεωτική η Απόσυρση Αυτοκινήτου;

Μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί υποχρεωτική απόσυρση οχημάτων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μέτρα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με έμφαση στη μείωση των ρύπων και την ανανέωση του στόλου.

Μεταξύ των υπό εξέταση μέτρων περιλαμβάνονται:

Ενίσχυση πολιτικών κυκλικής οικονομίας (End-of-Life Vehicles)

Σταδιακή απομάκρυνση οχημάτων χαμηλών προδιαγραφών ρύπων (Euro 1, Euro 2 κ.λπ.)

Αυστηρότεροι τεχνικοί έλεγχοι

Περιορισμοί κυκλοφορίας για παλαιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα

Η φιλοσοφία αλλάζει: τα πολύ παλιά αυτοκίνητα αντιμετωπίζονται πλέον ως οχήματα «τέλους κύκλου ζωής», με στόχο την αντικατάστασή τους από νεότερα και πιο καθαρά μοντέλα.

Κριτήρια για την Υποχρεωτική Απόσυρση

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο υποχρεωτικής απόσυρσης οχημάτων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

Ακινησία: Όταν ένα όχημα παραμένει αδρανές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τεχνικός Έλεγχος: Όσα αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ για δύο συνεχή έτη ή έχουν αποτύχει και δεν έχουν επισκευαστεί. Κόστος Επισκευής: Όταν η επισκευή κοστίζει περισσότερο από την αξία του οχήματος. Οχήματα προδιαγραφών Euro 1 και Euro 2.

Οι Προτάσεις της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει παρουσιάσει προτάσεις για ένα χρονοδιάγραμμα απόσυρσης βάσει των προτύπων εκπομπών ρύπων:

2026 : Απόσυρση οχημάτων Euro 1

: Απόσυρση οχημάτων Euro 1 2030 : Απόσυρση οχημάτων Euro 2

: Απόσυρση οχημάτων Euro 2 2034 : Απόσυρση οχημάτων Euro 3

: Απόσυρση οχημάτων Euro 3 2039 : Απόσυρση οχημάτων Euro 4

: Απόσυρση οχημάτων Euro 4 2043 : Απόσυρση οχημάτων Euro 5

: Απόσυρση οχημάτων Euro 5 2050: Απόσυρση οχημάτων Euro 6

Πρόκειται ωστόσο για κατευθυντήριες γραμμές και όχι για ενεργό νομοθεσία, καθώς δεν έχει θεσπιστεί ακόμη δεσμευτικό πλαίσιο.

Η Κατάσταση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, η Ελλάδα διαθέτει τον παλαιότερο στόλο οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μέση ηλικία επιβατικών Ι.Χ. τα 17,3 έτη. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ ανέρχεται στα 12 έτη.

Η διαφορά αυτή καθιστά τη χώρα μας ευάλωτη σε ενδεχόμενα νέα μέτρα, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με:

Αυστηρότερους τεχνικούς ελέγχους

Περιορισμούς κυκλοφορίας

Οικονομική ασυμφορία επισκευών

Πότε Συμφέρει η Απόσυρση

Ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, η απόσυρση αυτοκινήτου αποτελεί συμφέρουσα επιλογή όταν:

Το όχημα έχει υψηλά έξοδα συντήρησης

Δεν περνά ΚΤΕΟ

Παραμένει ακινητοποιημένο

Δεν χρησιμοποιείται πλέον

Ο ιδιοκτήτης επιθυμεί οριστική διαγραφή από εφορία και τέλη

Διαδικασία Απόσυρσης

Η διαδικασία απόσυρσης σήμερα είναι απλή. Το Κέντρο Απόσυρσης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διεκπεραίωση, ενώ ο ιδιοκτήτης χρειάζεται μόνο να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και το όχημα.

Τα βασικά βήματα

Συμπλήρωση στοιχείων οχήματος στη φόρμα “Πάρε Προσφορά” Ενημέρωση για την προσφορά και αποδοχή της Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών Δωρεάν παραλαβή του αυτοκινήτου Έκδοση και αποστολή του Πιστοποιητικού Καταστροφής

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παύουν οριστικά οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, σηματοδοτώντας το τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος με τρόπο νόμιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.