Η Ακτή Ελεφαντοστού πέτυχε μια εντυπωσιακή φιλική νίκη απέναντι στη Γαλλία, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας σε αναμέτρηση προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Γαλλία προηγήθηκε λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν στο 45’ ο Σερκί, έπειτα από φάση διαρκείας, ολοκλήρωσε εξαιρετική ατομική ενέργεια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μέσα από την περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος, οι Ιβοριανοί αντέδρασαν άμεσα και έφεραν το ματς στα ίσα, με τον Πεπέ να βρίσκει με κάθετη πάσα τον Ντουέ, ο οποίος τελείωσε ψύχραιμα τη φάση για το 1-1.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 84’, όταν ο σκόρερ της ισοφάρισης γύρισε την μπάλα στον Ντιαλό, με τον τελευταίο να εκτελεί εύστοχα μέσα από την περιοχή και να χαρίζει μια σημαντική νίκη γοήτρου στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έχει ακόμη ένα φιλικό απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία στις 8 Ιουνίου, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού στρέφει πλέον την προσοχή της στην πρεμιέρα του Μουντιάλ απέναντι στο Εκουαδόρ στις 15 του μήνα.