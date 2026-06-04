Καλά θα πάει αυτό… Όσοι είχαν παρακολουθήσει το Μουντιάλ Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι έχουν ήδη πάρει μία ιδέα για το τι ακριβώς μιλάμε, οι υπόλοιποι (επομένως σχεδόν όλοι), μπορείτε να αρχίσετε να ανησυχείτε από τώρα!

Στους αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να υπάρξουν τεράστιες καθυστερήσεις και σε όλα ευθύνεται το πρωτόκολλο ασφαλείας των ΗΠΑ για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όπως προβλέπεται, ένα ματς πρέπει να διακοπεί άμεσα εάν υπάρξουν κεραυνοί ή αστραπές, σε ακτίνα… 8 μιλίων (12 χιλιομέτρων) από το γήπεδο!

Από τη στιγμή που ένας κεραυνός ή μία αστραπή εντοπίζεται, τότε ο αγώνας διακόπτεται άμεσα και αρχίζει αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών για την επανέναρξή του!

Εάν, όμως, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος υπάρξει κι άλλος κεραυνός ή αστραπή, τότε το ρολόι… ξεκινάει ξανά από την αρχή, έως ότου δεν σημειωθεί καμία απειλή για ακραία καιρικά φαινόμενα για 30 λεπτά!

Η FIFA -όπως αναφέρει το «Athletic»- δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε αυτό και δεν μπορεί να παραμερίσει το πρωτόκολλο των ΗΠΑ. Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε πολύωρες καθυστερήσεις σε αναμετρήσεις, όπως έγινε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι.

Εκεί, για παράδειγμα, το Τσέλσι – Μπενφίκα διήρκεσε 4 ώρες (!) συνολικά, λόγω πολλαπλών διακοπών για απειλή ακραίων καιρικών φαινομένων!