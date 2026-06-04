Μουντιάλ: Η FIFA απαγόρεψε στους οπαδούς να φέρνουν… μπουκαλάκια νερό!
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Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, με τον σύλλογο να ολοκληρώνει μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις των τελευταίων ετών, μέσα από ένα deal που προκάλεσε αίσθηση στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη προσθήκη αλλάζει τα δεδομένα για τους «κίτρινους», οι οποίοι μπαίνουν στη νέα σεζόν με ξεκάθαρη στόχευση διάκρισης, έχοντας μπροστά τους τη συμμετοχή […]
Η Ιαπωνία έφτασε πριν από λίγες ημέρες στο Μεξικό για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει του Μουντιάλ. Ωστόσο, στην πρώτη της προπόνηση στο γήπεδο των Τίγκρες, διαπιστώθηκε ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε κακή κατάσταση και δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για προπονήσεις υψηλού επιπέδου. 🇲🇽⚠️ Bad image for Mexico in front of the […]
Ο ούτως ή άλλως πολυτάλαντος Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε για λίγο στα παπούτσια ενός άλλου διάσημου… Γιάννη, του Τζον Τραβόλτα! Ο “Greek Freak”, μαζί με τα αδέρφια του Θανάση, Κώστα και Άλεξ, συμμετείχαν σε διαφήμιση της εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία είναι επενδυτής ο 30χρονος σούπερ σταρ του NBA. Για τις ανάγκες του πρότζεκτ, ο […]
Η FIFA αποφάσισε να απαγορεύσει στους φιλάθλους να εισέρχονται στα γήπεδα του Μουντιάλ με δικά τους μπουκάλια νερού, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με ενημέρωση που εστάλη μέσω email σε κατόχους εισιτηρίων και αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα The Athletic, η FIFA ξεκαθαρίζει ότι τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού δεν θα επιτρέπονται πλέον στα στάδια της διοργάνωσης. Η […]
Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας τους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν για τη διαδικασία ανανέωσης των θέσεών τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι ανανεώσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τη Δευτέρα (8/6), με τον σύλλογο να δίνει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για τη διατήρηση των θέσεων από τους παλιούς κατόχους. H […]