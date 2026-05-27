Οι Αρχές των ΗΠΑ έχουν ανοίξει επίσημη έρευνα εις βάρος της FIFA σχετικά με τις τιμές και τη διάθεση των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με κατηγορίες για «τεχνητή αύξηση τιμών» και «παραπλάνηση φιλάθλων».

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, μαζί με την αρμόδια αρχή προστασίας καταναλωτών, έκαναν λόγο για μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από «σύγχυση, τεχνητή σπανιότητα και υπερβολικά υψηλές τιμές», ανακοινώνοντας ότι η FIFA έχει κληθεί να παραδώσει εσωτερικά έγγραφα μέσω επίσημης κλήτευσης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταγγελίες ότι οι τιμές των εισιτηρίων για το Μουντιάλ είναι υψηλότερες από κάθε προηγούμενη διοργάνωση, καθώς και ότι φίλαθλοι οδηγήθηκαν σε λανθασμένες επιλογές θέσεων ή πιο ακριβές κατηγορίες, που προστέθηκαν σε μεταγενέστερα στάδια πώλησης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η τιμολογιακή πολιτική σε διαφορετικές φάσεις πώλησης οδήγησε σε αυξήσεις κατά μέσο όρο 34% σε περίπου 90 από τους 104 αγώνες, με έντονη κριτική να δέχεται και ο τρόπος ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας των εισιτηρίων.

Η FIFA από την πλευρά της υποστηρίζει ότι η ζήτηση είναι «εξαιρετικά υψηλή», με τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο να υπερασπίζεται το μοντέλο τιμολόγησης, όμως οι αρχές επιμένουν ότι οι φίλαθλοι δικαιούνται διαφάνεια και δίκαιη μεταχείριση.

Η έρευνα πλέον βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ρίξει φως στις πρακτικές που ακολουθήθηκαν στην προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.