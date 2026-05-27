EuroLeague: Επίσημα τέλος από τη Μπαρτσελόνα ο Τσάβι Πασκουάλ
Ο Λούκα Βιλντόζα ζει μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά, με τη σύντροφό του και επαγγελματία βολεϊμπολίστρια Μιλίτσα Τάσιτς να φέρνει στον κόσμο τον γιο τους. Το χαρμόσυνο γεγονός έκανε γνωστό ο ίδιος ο Αργεντινός γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει τις […]
Ο Άρης επισημοποίησε την παραμονή του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2028. Οι «κίτρινοι» είχαν εδώ και καιρό έρθει σε συμφωνία με τον Ελληνοκαναδό γκαρντ, επιθυμώντας όχι μόνο να διατηρήσουν έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες τους, αλλά και να αφαιρέσουν τον όρο EuroLeague out που […]
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του και ετοιμάζει μια ξεχωριστή βραδιά για τον κόσμο του πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην AΕΚ. (28/5, 20:15). Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν επίσημα πως λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για […]
Οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έβαλαν το τρόπαιο της EuroLeague πάνω σε τραπεζάκι στο δείπνο για τους εορτασμούς του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με ανάρτησή του στο Instagram, τονίζοντας πως αποδέχεται την υγιή καζούρα και την συγχαίρει όταν είναι έξυπνη. Αναλυτικά η ανάρτηση του […]
Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε εικόνες από το Telekom Center Athens, όπου πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων μετά τον τελικό της EuroLeague, στον οποίο ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη σχετική ανάρτηση στα social media, άνθρωποι με ειδικές προστατευτικές στολές εμφανίζονται να απολυμαίνουν τις εξέδρες και τους χώρους του γηπέδου, λίγες […]