Ο έμπειρος τεχνικός φαίνεται πως έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς όλα δείχνουν ότι θα αναλάβει την ομάδα του Ντουμπάι, η οποία ετοιμάζεται να παρουσιαστεί ιδιαίτερα φιλόδοξη τη νέα σεζόν.

Με υψηλό μπάτζετ και μεγάλες βλέψεις, το πρότζεκτ του Ντουμπάι σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά στην αγορά, με τον Πασκουάλ να αποτελεί τον άνθρωπο που θα ηγηθεί της προσπάθειας για πρωταγωνιστική πορεία.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 Xavi Pascual farà efectiva la seva clàusula de rescissió i deixarà de ser entrenador del Barça de bàsquet al final d’aquesta temporada El comunicat sencer, aquí 👇https://t.co/9Brur89S8C — Barça Basket (@FCBbasket) May 27, 2026

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ ενημέρωσε τον Σύλλογο ότι θα ασκήσει, στο τέλος της φετινής σεζόν, τη ρήτρα αποχώρησης του συμβολαίου του, το οποίο τον δέσμευε στον Σύλλογο έως το 2028.

Με αυτόν τον τρόπο, ο προπονητής από την Γκάβα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του ως προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, η οποία ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2025, όταν η ομάδα βρισκόταν σε δύσκολη αθλητική κατάσταση. Η Μπαρτσελόνα τον ευχαριστεί για το έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και του εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Όλα τα μέρη επικεντρώνονται πλέον στον κοινό στόχο της κατάκτησης του τίτλου της Λίγκας ACB.

Ο Σύλλογος θα συγκαλέσει σύντομα τα ΜΜΕ για συνέντευξη Τύπου που θα δώσει ο Τσάβι Πασκουάλ αύριο, Πέμπτη, στις 11.30 π.μ.».