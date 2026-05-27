Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται πως οδηγείται η υπόθεση πώλησης της Σεβίλλης, καθώς η νέα πρόταση του επενδυτικού σχήματος που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμος προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους μετόχους του συλλόγου.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η πλευρά των πωλητών χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως «τη χειρότερη από όσες έχουν κατατεθεί», παρά τις αρχικές αισιόδοξες ενδείξεις που υπήρχαν μετά τη συνάντηση στο ξενοδοχείο Sevilla Center.

Η αρχική συμφωνία, που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Ιανουάριο, προέβλεπε την αγορά του 85% των μετοχών της Σεβίλλης από το επενδυτικό fund Five Eleven Capital έναντι 275 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με ανάληψη χρεών ύψους 85 εκατομμυρίων και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η συνολική αξία του deal έφτανε έτσι τα 440 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η νέα πρόταση που παρουσιάστηκε από την πλευρά του Σέρχιο Ράμος διαφοροποιούσε πλήρως τα δεδομένα. Αντί για εξαγορά του μεγαλύτερου μέρους των μετοχών, προτάθηκε η αγορά μόλις 32.000 μετοχών — περίπου του 18% του συλλόγου — μετά από προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου.

Το σχέδιο προέβλεπε επιπλέον νέα αύξηση κεφαλαίου ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της οποίας το επενδυτικό γκρουπ του Ράμος θα αποκτούσε σταδιακά τον έλεγχο του συλλόγου, αφήνοντας εκτός διαδικασίας μεγάλο μέρος των υφιστάμενων μετόχων και προκαλώντας φόβους για σημαντική αποδυνάμωση της επιρροής τους.

Η αντίδραση της διοίκησης ήταν άμεση, με τη συμφωνία ουσιαστικά να «παγώνει» και τη Five Eleven Capital να βρίσκεται πλέον εκτός διαπραγματεύσεων. Ο Σέρχιο Ράμος έδωσε το «παρών» στις συζητήσεις μαζί με τον αδελφό του Ρενέ Ράμος, τον δικηγόρο του Χούλιο Σεν και εκπρόσωπο του Μεξικανού επενδυτή που συμμετέχει στο σχήμα.

Πλέον, η Σεβίλλη στρέφεται σε άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι παρέμεναν ενεργοί στο παρασκήνιο θεωρώντας πως η συγκεκριμένη συμφωνία δύσκολα θα ολοκληρωνόταν. Την ίδια ώρα, ο σύλλογος συνεχίζει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν με τον Χοσέ Ιγνάθιο Ναβάρο στη θέση του αθλητικού διευθυντή και τον Λουίς Γκαρθία Πλάθα στον πάγκο της ομάδας.

Πηγή: Marca