Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (26/5) σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στην Πατησίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός Έλληνα και δύο Αλβανών, όλοι με βεβαρημένο παρελθόν.

Ο 30χρονος Έλληνας συλληφθείς έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί για επεισόδια σε γήπεδο και απόπειρα αυτοκτονίας. Οι δύο Αλβανοί, ηλικίας 31 και 27 ετών, έχουν επίσης κατηγορηθεί για κλοπές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατάστημα 46χρονου Πακιστανού και τον πυροβόλησαν στους μηρούς. Αμέσως μετά, βγήκαν από το κατάστημα, επιβιβάστηκαν σε ένα γκρι SUV που τους περίμενε έξω και διέφυγαν.

Σύμφωνα με τον αδελφό του θύματος, οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν και προς το κεφάλι του.

Η Αστυνομία καταδίωξε το όχημα, το οποίο κατευθύνθηκε στη λεωφόρο Κηφισού μέσω της λεωφόρου Βικέλλα. Στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, το SUV συγκρούστηκε με τρία ή τέσσερα άλλα οχήματα και ακινητοποιήθηκε. Οι δύο από τους επιβαίνοντες συνελήφθησαν επί τόπου, ενώ οι υπόλοιποι δύο διέφυγαν πεζή.

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, ένας ακόμη ύποπτος εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της σύγκρουσης και συνελήφθη. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου για τη ζωή του.