Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη, που συνδέεται με το Αμάρι, μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η Δίωξη Ναρκωτικών αποδίδει στους εμπλεκομένους δεκάδες αγοραπωλησίες κοκαΐνης, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει, ότι τα αδέλφια που κατηγορούνται, είναι εξαρτημένα άτομα και όχι μέλη οργανωμένου κυκλώματος.

Όπως έγινε γνωστό, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των επτά, υιοθετώντας τη σκληρότερη στάση απέναντι στα φερόμενα μέλη των δύο ομάδων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου.

Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκονται και μέλη των ίδιων οικογενειών, καθώς στη φυλακή οδηγούνται δύο πατέρες μαζί με τους γιους τους – στη μία περίπτωση ένας γιος και στην άλλη δύο αδέλφια. Έξω από τα δικαστήρια, συγγενείς και φίλοι των κατηγορουμένων παρέμειναν για ώρες αναμένοντας την απόφαση για την ποινική τους μεταχείριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δίωξης Ναρκωτικών, στα μέλη της πρώτης ομάδας αποδίδονται τουλάχιστον 108 ολοκληρωμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περίπου 60 διαφορετικά άτομα, κατά τη διάρκεια τετράμηνης παρακολούθησης. Στη δεύτερη ομάδα αποδίδονται τουλάχιστον 30 συναλλαγές ναρκωτικών με αντίστοιχο αριθμό προσώπων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αδέλφια, με τον συνήγορό τους να επισημαίνει ότι πρόκειται για εξαρτημένα άτομα χωρίς ηγετικό ή οργανωμένο ρόλο στη διακίνηση. Ο ίδιος έκανε λόγο για άδικη εμπλοκή τους στην υπόθεση, ζητώντας επιείκεια από τις αρχές.