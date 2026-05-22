Βαρύτατες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βασικούς κατηγορουμένους από τους συνολικά 16 συλληφθέντες στις υποθέσεις ναρκωτικών στην Κρήτη, ενώ για το σκέλος που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε διαχωρισμός της δικογραφίας.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, στους εμπλεκόμενους για τα ναρκωτικά ασκήθηκαν -κατά περίπτωση- κατηγορίες για διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης. Οι πράξεις περιλαμβάνουν αγορά, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, πώληση και διανομή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Για τα κακουργήματα αυτά, οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη (26/5) και την Τετάρτη (27/5), ενώ η διαδικασία αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον λόγω του εύρους των κατηγοριών και του αριθμού των εμπλεκομένων.

Όσον αφορά τον 43χρονο από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη σχετική με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δίκη του έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο (23/5) στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου. Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Διονύσης Βέρρας, εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στη δικογραφία, επισημαίνοντας ότι παρά τους πολλούς μήνες παρακολούθησης δεν υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένη βλάβη από τη φερόμενη απάτη. Παράλληλα, τόνισε πως η προανάκριση στηρίζεται αποκλειστικά σε επισυνδέσεις.

Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης, που εκπροσωπεί τέσσερις από τους κατηγορούμενους και από τις δύο φερόμενες οργανώσεις, αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως εγκληματικής οργάνωσης. Όπως ανέφερε, «τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατάχρηση αυτού του νομικού χαρακτηρισμού, προκειμένου να δικαιολογηθεί το σύνολο της προανακριτικής διαδικασίας, όπως η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών», εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι αυτός ο χαρακτηρισμός θα καταπέσει στο δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Νίκος Στειακάκης, που εκπροσωπεί μία από τις δύο φερόμενες εγκληματικές ομάδες, δήλωσε ότι αναμένουν τη δικογραφία για να τη μελετήσουν και να καθορίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες του καθενός. Όπως σημείωσε, «δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη ή οριζόντια ποινική δίωξη».