Σε μία σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών και σε επτά προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο των ελέγχων γύρω από το ΟΑΚΑ, λίγο πριν την έναρξη του ημιτελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε.

Η αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του σταδίου, με εκτεταμένους προελέγχους σε φιλάθλους και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο κατά την είσοδο όσο και περιμετρικά του γηπέδου, στο πλαίσιο της αποφυγής τυχόν επεισοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσέλευση έφτασε περίπου τους 16.500 φιλάθλους, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορά υποστηρικτές του Ολυμπιακού.

Στις εξέδρες βρίσκονται περίπου:

13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού

1.700 φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε

700 φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.