Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να τιμήσει με εντυπωσιακό τρόπο τον Πεπ Γκουαρδιόλα, καθώς ο σύλλογος σχεδιάζει τόσο την ανέγερση αγάλματος προς τιμήν του., όσο και τη μετονομασία κερκίδας στο Έτιχαντ.

Ο Καταλανός τεχνικός, που μετά από δέκα χρόνια γεμάτα τίτλους θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας και το παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα (24/5, 18:00). θα είναι το τελευταίο του.

Η Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να αναγνωρίσει με ξεχωριστό τρόπο την προσφορά του Ισπανού προπονητή στον σύλλογο. Οι οκτώ φορές πρωταθλητές Αγγλίας προγραμματίζουν την τοποθέτηση αγάλματος του Γκουαρδιόλα έξω από το Έτιχαντ, μια κίνηση που υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο και την επιρροή του στην ιστορία της ομάδας.

🚨 OFFICIAL: Manchester City will build a STATUE of Pep Guardiola. 🔵✨ It will feature on the approach to “The Pep Guardiola Stand” at the Etihad Stadium. 🏟️ pic.twitter.com/EAkxhxRSZY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Ταυτόχρονα, η βόρεια κερκίδα του γηπέδου θα φέρει πλέον το όνομα «Pep Guardiola Stand». Ο ιδιοκτήτης της Σίτι, Σεΐχης Μανσούρ, δήλωσε:

«Είχα πει εδώ και πολύ καιρό ότι η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να διαθέτει τους καλύτερους ανθρώπους, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Για δέκα χρόνια, ο Πεπ αποτέλεσε την απόλυτη ενσάρκωση αυτής της φιλοδοξίας».

«Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο DNA του συλλόγου. Ένα αποτύπωμα που προκύπτει περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο κατέκτησε τις επιτυχίες παρά από τα πολλά τρόπαια που σήκωσε. Έχει την ατελείωτη ευγνωμοσύνη τόσο τη δική μου όσο και ολόκληρης της οικογένειας της Σίτι, μιας οικογένειας της οποίας θα αποτελεί πάντα μέλος».