Νέο κύμα συζητήσεων για τα λεγόμενα UFO/UAP έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων αρχείων από τις ΗΠΑ, καθώς ανάμεσα στο υλικό που έγινε διαθέσιμο περιλαμβάνεται και περιστατικό που φέρεται να καταγράφηκε πάνω από την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αποδέσμευσης αρχείων UAP, το βίντεο DOW-UAP-PR28 παρουσιάζει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο «διαμαντένιου σχήματος», το οποίο εντοπίστηκε από αμερικανική στρατιωτική πλατφόρμα και ήταν ορατό αποκλειστικά μέσω αισθητήρα βραχέος υπέρυθρου φάσματος (SWIR).

Το υλικό, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, έχει αποδοθεί σε αποστολή που καταγράφηκε από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και διαβιβάστηκε στο All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Στην επίσημη περιγραφή αναφέρεται ότι το αντικείμενο κινείτο με ταχύτητα περίπου 434 κόμβων, ενώ η παρατήρηση διήρκεσε περίπου δύο λεπτά χωρίς να καταγραφούν επιπτώσεις σε εξοπλισμό ή προσωπικό.

Greece -2024 Footage captured via multiple sensor modalities aboard a U.S. military platform in 2024. An accompanying mission report, described the UAP as “diamond-shaped” and moving at approximately 434 knots. The observer also reported that the UAP was only detectable via SWIR pic.twitter.com/3lgb8WX856 — FLAK MAGNET. (@theflakmagnet) May 22, 2026

Σύμφωνα με το αποχαρακτηρισμένο mission report, το αντικείμενο εμφανιζόταν ως σχήμα που προσομοιάζει σε διαμάντι με προεξοχή ή «ουρά», ενώ τονίζεται ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο από συγκεκριμένο αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας, στοιχείο που έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω ερωτήματα για τη φύση του φαινομένου.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ευρύτερη νέα παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων που περιλαμβάνει αναφορές UAP από τη Συρία, το Ιράν και το Αφγανιστάν, με ορισμένα να αφορούν και θαλάσσιες περιοχές, όπου καταγράφονται φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ως UAP ή USO (υποθαλάσσια άγνωστα αντικείμενα).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και η αναφορά ότι ορισμένα από τα περιστατικά συνδέονται με επιχειρησιακές πτήσεις στρατιωτικών πλατφορμών ISR στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή δεδομένα ή την ταυτότητα των αντικειμένων.

Στην ίδια παρτίδα αρχείων περιλαμβάνονται και προηγούμενες καταγραφές με αναφορά στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2023, όπου αντικείμενα περιγράφονται να κινούνται πάνω από το Αιγαίο ή κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με ασυνήθιστες τροχιές και ταχύτητες.

Η νέα δημοσιοποίηση εντάσσεται σε ευρύτερη πρωτοβουλία των αμερικανικών αρχών για διαφάνεια γύρω από τα UAP, με τα αρχεία να αναρτώνται σταδιακά μέσω της επίσημης πλατφόρμας, στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης δεκάδων εκατομμυρίων δεδομένων.

Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο υλικό παραμένει έντονο διεθνώς, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι, προς το παρόν, τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν ανεξήγητα αλλά όχι απαραίτητα ενδεικτικά εξωγήινης προέλευσης, καθώς συχνά απαιτούν περαιτέρω τεχνική ανάλυση και διασταύρωση δεδομένων.