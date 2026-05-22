Ο Παύλος Κοντογιαννίδης εμφανίζεται ιδιαίτερα αγανακτισμένος με τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία και κατηγορεί για κλοπή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του, του «Κινήματος Φτωχών Ελλάδος».

Ο ηθοποιός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσα από ανάρτηση στο TikTok, υποστηρίζοντας πως στοιχεία του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού προέρχονται από τις δικές του ιδέες.

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα, ο Παύλος Κοντογιαννίδης φέρεται να δήλωσε: «κλέψανε από εμάς ό,τι είχαμε σκεφτεί για το δικό μας κόμμα, το Κίνημα των Φτωχών», εκφράζοντας έτσι την ενόχλησή του για τη χρήση παρόμοιων συνθημάτων και ιδεολογικών αναφορών.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno», το σύνθημα του Κινήματος των Φτωχών είναι «από τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο», ενώ το αντίστοιχο του νέου φορέα της Μαρίας Καρυστιανού διατυπώνεται ως «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Η ομοιότητα, σύμφωνα με τον Κοντογιαννίδη, δεν είναι τυχαία.

Σε νέο μήνυμά του, ο ηθοποιός ανέφερε: «Το ότι κλέβουν τη διακήρυξή μας οι πάντες, αλλά δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δύναμη με διάφορους σπόνσορες να έχουμε μια πολύ πιο ισχυρή εικόνα, παρά την εικόνα που βγαίνει μέσα από το site του Κινήματος, σας προκαλώ μπείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη και μέσα από το διαδίκτυο».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Κάποτε ίσως και εμείς αποκτήσουμε δύναμη. Προς το παρόν κλέβουν τις ιδέες και τη φιλοσοφία μας», ενώ κατέληξε τονίζοντας πως «το Κίνημα θα είναι παρόν και σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν».

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης διευκρίνισε τέλος ότι δεν έχει καμία προσωπική αντιδικία ή αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού, ωστόσο ο εκνευρισμός του για την, όπως λέει, κλοπή της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματός του, ήταν η αιτία της δημόσιας αντίδρασής του.