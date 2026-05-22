Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου των κ.κ. Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη και Κατερίνας Παπακώστα, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου παρήγγειλε ορθώς τη σύνταξη έκθεσης για τον προσδιορισμό της φερόμενης βλάβης σε ευρωπαϊκούς πόρους που αφορούν ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς.

Η σχετική έκθεση εκπονήθηκε από την Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποία ο κ. Δημητρακόπουλος χαρακτηρίζει ικανή και έντιμη επιστήμονα. Όπως σημειώνει, για τον κ. Κώστα Τσιάρα η έκθεση περιορίζει τη φερόμενη ζημιά από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ.

Παρά τη θεαματική μείωση της φερόμενης βλάβης, ο δικηγόρος επισημαίνει ότι η έκθεση περιέχει δομικά λάθη, τα οποία αποδίδει σε ελλιπή ενημέρωση της συντάκτριας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η αρόσιμη – καλλιεργήσιμη έκταση του Καρδιτσιώτη γεωργού ήταν 23,19 εκτάρια και όχι 26,4, όπως υπολογίστηκε εσφαλμένα. Με βάση αυτό, η δήλωση 1,32 εκταρίων για ενίσχυση «πρασινίσματος» παρουσίαζε πλεόνασμα 0,16 εκταρίων, το οποίο κάλυπτε πλήρως τις επιχωματώσεις λόγω «Ιανού» συνολικής έκτασης 0,011 εκταρίων.

Κατά τον κ. Δημητρακόπουλο, η ενίσχυση ήταν επομένως νόμιμη, ενώ η πραγματική φερόμενη ζημιά ανέρχεται σε 2.971 ευρώ και όχι 3.145 ευρώ, όπως αναγράφεται στην έκθεση.

Αναφορικά με τον κ. Νότη Μηταράκη, η έκθεση της κ. Τυχεροπούλου, σύμφωνα με τον δικηγόρο, αναφέρει ότι δεν υπήρξε ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία. Όσον αφορά την κ. Κατερίνα Παπακώστα, για την οποία η αρχική φερόμενη ζημιά υπερέβαινε τις 120.000 ευρώ, η έκθεση εντοπίζει επισφάλεια μόνο στη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης του 2021 ύψους περίπου 7.000 ευρώ.

Έκκληση για ενίσχυση των ελέγχων

Ο κ. Δημητρακόπουλος υπογραμμίζει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό και ότι η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων αποτελεί τραγική αλήθεια. Ζητά την αύξηση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ώστε να εντοπιστούν οι εικονικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία.

Κλείνοντας, σημειώνει πως «υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3.000 ή 7.000 ευρώ», προσθέτοντας ότι τα συγκεκριμένα ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα.