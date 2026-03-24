Ενώπιον της ανακρίτριας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, προκειμένου να απολογηθεί για τις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, υπογράμμισε την αθωότητα του εντολέα του, χαρακτηρίζοντας τη δίωξη στερούμενη «εγκληματολογικής λογικής».

Το επιχείρημα της «επαγγελματικής αυτοκτονίας»

Ο κ. Δημητρακόπουλος επισήμανε ότι τα επίμαχα έργα τέχνης είχαν προβληθεί σε τηλεοπτικές εκπομπές, γεγονός που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο δόλου. Όπως τόνισε, «κανένας που δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει μέσω τηλεοράσεως αντικείμενα που γνωρίζει ότι είναι πλαστά».

«Αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία, καθώς τα βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι», πρόσθεσε ο δικηγόρος, σημειώνοντας πως υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις και βεβαιώσεις γνησιότητας από τους προμηθευτές των έργων.

Η υπόθεση με το Ευαγγέλιο του 1700

Αναφερόμενος στο περίφημο Ευαγγέλιο του 1700, ο συνήγορος υποστήριξε ότι ο γκαλερίστας, μόλις πληροφορήθηκε πιθανές αμφιβολίες, επιδίωξε ο ίδιος τον επίσημο έλεγχο. Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, στις 19 του μηνός ο κ. Τσαγκαράκης επικοινώνησε με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για να κλείσει ραντεβού και να επιδείξει το κειμήλιο, όμως «τον πρόλαβε η αστυνομία».

Για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού αυτού, η υπεράσπιση θα ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

«Διάγνωση μέσω τηλεόρασης»

Ο κ. Δημητρακόπουλος άσκησε δριμεία κριτική στον τρόπο στοιχειοθέτησης της πλαστότητας ορισμένων πινάκων. Όπως ανέφερε, η κατάθεση βασίστηκε σε υπάλληλο της Εθνικής Πινακοθήκης που «διέγνωσε» την πλαστότητα παρακολουθώντας τηλεοπτική εκπομπή, γεγονός που χαρακτήρισε πρωτοφανές για τα δικαστικά χρονικά.

«Κάντε υπομονή, μην βιάζεστε», κατέληξε ο συνήγορος, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η ανακριτική διαδικασία θα αποδείξει την έλλειψη δόλου.