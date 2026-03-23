Την ώρα που ο Γιώργος Τσαγκαράκης ετοιμάζει την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, η τηλεοπτική εκπομπή του – μέσω της οποίας πωλούνταν έργα τέχνης και κοσμήματα – συνεχίζεται κανονικά, αλλά με διαφορετικό παρουσιαστή.

Παράλληλα, πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από την προέλευση των αντικειμένων που διακινούσε, μεταξύ των οποίων και ένα Ευαγγέλιο του 1745, τυπωμένο στη Βενετία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το απέκτησε πρόσφατα από το εξωτερικό, ωστόσο οι ισχυρισμοί του αμφισβητούνται.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του MEGA, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε email Κύπριου βυζαντινολόγου, που εστάλη το βράδυ της 18ης Μαρτίου και οδήγησε στην αστυνομική έφοδο στις γκαλερί του. Στο μήνυμα επισημαινόταν ότι το συγκεκριμένο έντυπο, ακόμη και ως παλαίτυπο, εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων και απαγορεύεται η πώλησή του, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γινόταν και στη βιβλιοδεσία του, η οποία χρονολογείται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται να έχει βαθύτερες ρίζες. Όπως αποκαλύπτεται, ήδη από το 2024 είχαν κατατεθεί καταγγελίες για κυκλώματα διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, χωρίς τότε να προκύψουν επαρκή στοιχεία για την παρέμβαση των αρχών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Στέλιο Γκαρίπη, το κύκλωμα του Τσαγκαράκη ξεχώριζε λόγω της δράσης του μέσω τηλεοπτικής εκπομπής, με πλήρη έλλειψη διαφάνειας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα έργα τέχνης που φέρεται να κατείχε, ανάμεσά τους και έργα γνωστών ζωγράφων, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, στην πλειονότητά τους αποδείχθηκαν πλαστά. Χαρακτηριστική είναι και η αντίδραση της χήρας του Δημήτρη Μυταρά, η οποία δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον συγκεκριμένο γκαλερίστα και υπογράμμισε πως η πώληση πλαστών έργων ως γνήσιων συνιστά σοβαρό αδίκημα.

Καταγγελίες υπάρχουν και για κοσμήματα που διακινούσε. Σε μία περίπτωση, καταναλώτρια ανέφερε ότι αγόρασε βαφτιστικό σταυρό ως αντικέ, αξίας χιλιάδων ευρώ, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε πολύ χαμηλότερης αξίας, σύμφωνα με εκτιμητή.

Η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται πλέον και στον τομέα των κοσμημάτων, εξετάζοντας το εύρος της δραστηριότητας του γκαλερίστα και τις πιθανές διαστάσεις της υπόθεσης.